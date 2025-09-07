México vs. Corea del Sur: hora y dónde ver EN VIVO el partido de preparación rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana tendrá una nueva oportunidad para mostrar avances en su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El próximo martes 9 de septiembre, el combinado nacional enfrentará a Corea del Sur en un duelo amistoso que se disputará en el Geodis Park Stadium, en Nashville, Tennessee, una cita que promete intensidad después de los contrastes vistos en sus últimos encuentros.

Tras el empate con Japón

El Tri viene de un 0-0 frente a Japón en Oakland, un partido que dejó un sabor amargo a la afición mexicana. El equipo asiático mostró un inicio vertiginoso y complicó al conjunto tricolor en los mano a mano, mientras que México tardó más de veinte minutos en generar su primera llegada.

Las opciones de gol más claras llegaron en la segunda parte: Roberto Alvarado y Érik Lira exigieron al arquero Zion Suzuki, y Germán Berterame tuvo la última al 88’, pero sin fortuna. Para colmo, César Montes fue expulsado en los descuentos, lo que dejó al Tri con diez hombres.

Al término del encuentro, el técnico Javier Aguirre reconoció la dificultad del partido:

"Creo que el resultado es justo. La primera parte fue de ellos y en la segunda estuvimos un poquito mejor", declaró. "La velocidad nos sorprendió, y su intensidad: nos hicieron 20 faltas. Sabía que eran intensos, los conozco y la mayoría juega en Europa, entonces tienen un nivel de entrenamiento distinto".

Por su parte, el estratega japonés Hajime Moriyasu destacó la solidez defensiva de México:

"México fue muy disciplinado y muy difícil de romper. No me sorprendió cómo planteó el partido Javier Aguirre".

Corea del Sur, rival enrachado

El reto para México no será sencillo. Corea del Sur llega con la confianza en alto tras derrotar 2-0 a Estados Unidos en Nueva Jersey, con una actuación estelar de su capitán Son Heung-min, quien marcó un gol y dio una asistencia.

El equipo asiático no pierde desde febrero de 2024 y se perfila como uno de los rivales más competitivos rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro entre México y Corea del Sur está programado para el martes 9 de septiembre a las 19:00 horas.

La transmisión será compartida por las dos televisoras que poseen los derechos oficiales de la Selección Mexicana:

Televisa: Canal 5 y TUDN.

TV Azteca: Canal 7.

La expectativa está puesta en si México logra corregir las fallas mostradas ante Japón y ofrecer una versión más convincente que entusiasme a la afición.