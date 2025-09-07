Clima en México este 7 de septiembre: lluvias intensas en norte, oriente y sureste

El clima de este domingo 7 de septiembre estará marcado por lluvias de distinta intensidad en gran parte del país, rachas fuertes de viento y ambiente caluroso en varias regiones.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían generar complicaciones en carreteras, encharcamientos y crecidas de ríos, por lo que llamó a la población a tomar precauciones.

Lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones

El monzón mexicano y la interacción de sistemas atmosféricos darán lugar a lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Zacatecas, mientras que en el noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En el sureste y la península de Yucatán, se esperan lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como fuertes en Yucatán y chubascos en Quintana Roo.

En la Ciudad de México y Estado de México, el cielo permanecerá medio nublado a nublado con lluvias y chubascos vespertinos, además de actividad eléctrica y rachas de viento.

Temperaturas: calor y contrastes

El ambiente se mantendrá caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con máximas de 35 a 40 °C en entidades del litoral del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán, así como en estados del norte como Sonora, Chihuahua y Coahuila.

En contraste, las temperaturas mínimas más bajas se registrarán en zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla, donde podrían descender hasta los 0 °C.

Viento y oleaje elevado

Las rachas de viento alcanzarán entre 40 y 60 km/h en entidades del norte y centro, como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca, lo que podría provocar caída de árboles o anuncios publicitarios.

En el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas, el oleaje será de 1.5 a 2.5 metros, por lo que también se recomienda precaución a la navegación.

Panorama por regiones

Valle de México: ambiente fresco en la mañana y cálido por la tarde; lluvias y chubascos en CDMX y Edomex.

Pacífico Norte y Centro: lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit; fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: precipitaciones muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, y fuertes en Guerrero.

Golfo de México: lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: muy fuertes en Campeche, fuertes en Yucatán y chubascos en Quintana Roo.

Mesa del Norte: tormentas muy fuertes en Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Mesa Central: lluvias fuertes en Puebla y chubascos en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato y Morelos.

Recomendaciones

El pronóstico señala que las lluvias podrían ocasionar inundaciones, deslaves y cortes en caminos, además de visibilidad reducida.

Se recomienda a la población mantenerse informada, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y atender las indicaciones de Protección Civil en cada entidad.