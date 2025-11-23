Bravos Juárez toma protagonismo y avanza a cuartos de final

Juárez escaló desde el octavo sitio de la tabla del torneo actual hasta el play-in y ahora, es parte de los cuartos de final. En la deuda del club desde que subió a primera división está conseguir su primer título. El equipo tiene apenas dos títulos: el ascenso a la Segunda División en la temporada 2014-15 y el ascenso a la Primera División en la temporada 2018-19.

El panorama del siguiente partido requiere de unos Bravos épicos, pues enfrenarán al Toluca, el líder del torneo y vigente campeón. Además no tienen antecedentes en instancia de Liguillas. Bravos fue un equipo de media tabla en las estadísticas de la Liga MX en cuanto a ofensiva y defensiva, pero hasta el momento, con eso les ha alcanzado.

A los 15 minutos de juego, el primer gol lo marcó el brasileño Madson De Souza, conectando el balón con una tijera que sorprendió al portero de Tuzos. Animados por la ventaja, el segundo gol llegó al 37’ vía José Luis Rodríguez, quien remató con la pierna zurda. Pachuca insistió hasta concretar en el segundo tiempo, Jhonder Cádiz anotó al 45’ con un disparo desde fuera del área. El marcador se estancó con el 2-1.

Cuartos de final:

Toluca vs FC Juárez

Tigres vs Tijuana

Cruz Azul vs Chivas