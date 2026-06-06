Krishnan, asesor de política de IA de la Casa Blanca, dejará su cargo

Un destacado asesor de la Casa Blanca en materia de inteligencia artificial anunció el sábado que dejará su cargo a finales de junio, lo que supone la salida de una figura clave en la elaboración de políticas para tecnologías de vanguardia.

«Este viaje ha sido el privilegio de mi vida», publicó el asesor, Sriram Krishnan, en la red social X.

Krishnan no dio ninguna razón para su marcha, pero escribió en la publicación que tiene la intención de ayudar a «abordar algunos de los grandes retos a los que se enfrenta Estados Unidos» en relación con la IA.

Krishnan ha participado en los esfuerzos de la Administración Trump por crear un marco nacional para regular los avances en IA.

Su salida se produce en un momento en que el presidente baraja la posibilidad de que el Gobierno de EE. UU. adquiera participaciones en empresas de IA.

"Hay algo muy interesante en ello, ya que casi se convierte en una asociación con el público estadounidense", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el viernes, añadiendo que tenía previsto reunirse con ejecutivos del sector de la IA ya la próxima semana.

La apuesta de Trump por la IA se ha visto en ocasiones complicada por las preocupaciones de seguridad que suscita esta tecnología dentro de su propia administración.

Los temores sobre las incógnitas de la IA en materia de seguridad nacional contribuyeron a un enfrentamiento de varios meses entre la administración Trump y la empresa de IA Anthropic.

El Pentágono incluyó a Anthropic en una lista negra a principios de este año después de que la empresa tecnológica se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus modelos para la vigilancia interna y los sistemas de armas totalmente autónomos.

Tras una reunión en la Casa Blanca con el director ejecutivo de Anthropic, que se está preparando para salir a bolsa, las tensiones parecen haberse distendido.

La Casa Blanca, en un decreto ejecutivo del martes, ordenó a las agencias federales que pidieran a los principales desarrolladores de IA que presentaran voluntariamente sus modelos más avanzados para que el Gobierno realizara pruebas de ciberseguridad antes de lanzarlos al público.

Algunos populistas del entorno del presidente advierten de que la IA supone un riesgo político, ya que las propuestas para construir centros de datos que den energía a estas empresas han suscitado una intensa reacción negativa.

En su discurso sobre el estado de la Unión en febrero, Trump afirmó que había pedido a las grandes empresas tecnológicas que construyeran sus propias centrales eléctricas. Los directores ejecutivos del sector tecnológico acordaron posteriormente abordar nuevas medidas de generación de electricidad y eficiencia energética.