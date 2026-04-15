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Bayern elimina al Real Madrid en un duelo de locura y avanza a semifinales de Champions ante PSG

Bayern Múnich vence 4-3 al Real Madrid en un partido lleno de goles y drama y clasifica a semifinales de Champions League.

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Con goles al final de Luis Díaz y Olise, Bayern deja fuera al Madrid y enfrentará al PSG en semifinales de Champions.AFP

AFP

El Bayern Munich avanzó a semifinales de la Champions este miércoles tras ganar 4-3 en la vuelta de cuartos al Real Madrid, que soñó con la remontada y el pase hasta casi el último minuto.

Los goles finales de Luis Díaz (89') y Olise (90+4') acabaron con las esperanzas de los blancos, que se habían adelantado hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1', 29') y un gol de Kylian Mbappé (42').

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Aleksandar Pavlovic (6') y Harry Kane (38') fueron los autores de los otros tantos del Bayern, que ya se había impuesto 2-1 en la ida en Madrid. El Bayern se medirá en semifinales al PSG, que la víspera había eliminado al Liverpool.

El Real Madrid, que vio muy cerca otra de sus épicas remontadas en un complicado Allianz Arena, volvió a quedar apeado en cuartos de final por segundo año consecutivo.

Fuera de la Copa del Rey y con la Liga prácticamente imposible, la Champions era el último clavo ardiendo al que se aferraba el equipo blanco para no acabar una nueva temporada en blanco.

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