Australia se impone por 2-0 y amarga el regreso de Turquía a un Mundial

Australia arruinó el regreso de Turquía al escenario del Mundial tras 24 años al lograr una victoria por 2-0 en su debut del Grupo D el sábado, gracias a los goles de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe y a una defensa de gran solidez.

Los australianos generaron poco, pero aprovecharon sus ocasiones de forma excelente, mientras oleadas de ataques turcos fueron repelidas por la trabajada defensa verde y oro para que los "socceroos" lograran una victoria que pocos habrían pronosticado.

De vuelta en la fase final de un Mundial por primera vez desde que terminó tercero en 2002, Turquía recurrió al creador de juego de 21 años Arda Güler para asumir la carga creativa de su equipo, y el jugador del Real Madrid sacó su primer disparo en el séptimo minuto.

El intento se fue sin peligro por encima del arco, pero los australianos tomaron nota de la advertencia y lo mantuvieron controlado hasta el minuto 27, cuando conectó una volea a puerta que fue detenida por Patrick Beach.

Australia tomó la delantera en su siguiente ataque, cuando el veloz Irankunda persiguió un balón de Paul Okon-Engstler por el canal izquierdo antes de meterse hacia adentro y definió ante Ugurcan Cakir para abrir el marcador.

Abdulkerim Bardakci estuvo cerca de empatar tres minutos después, al bajar el balón con el pecho y sacar un remate con efecto con la parte exterior de su pie izquierdo, pero Beach logró una soberbia atajada con la punta de los dedos para desviar la pelota al poste.

Australia llegó al descanso con su ventaja de un gol intacta, y el patrón del partido empezó a asentarse, con Turquía dominando la posesión y los australianos replegándose.

Güler estuvo en el corazón de la mayoría de los ataques de Turquía, pero se encontró con líneas de australianos detrás del balón, mientras concedían espacio por las bandas para cargar el centro del campo.

Turquía lanzó todo contra la defensa australiana en un intento infructuoso por encontrar el empate, pero volvió a quedar atónita cuando Metcalfe recogió un balón suelto y probó suerte desde lejos, y su disparo terminó en la red en el minuto 75 tras botar en el suelo.

El resultado sitúa a Australia en segunda posición del grupo, por detrás de Estados Unidos, que venció 4-1 a Paraguay el viernes.

¿Quién marcó los goles?

Irankunda dijo que a los australianos les molestó que Turquía menospreciara a su equipo en la previa del partido.

“Fue una motivación extra, obviamente no nos gusta escuchar a la gente hablar mal de nosotros porque somos un gran equipo”, añadió. “La gente nos subestima mucho y hoy les mostramos que podemos jugar".

“Obviamente ellos tuvieron mucho más el balón, pero ¿quién marcó los goles? Nosotros marcamos los goles y les mostramos que podemos jugar al fútbol”.

La táctica del entrenador de Australia, Tony Popovic, funcionó a la perfección, frustrando a un equipo turco que tuvo 30 remates al arco, pero solo ocho entre los tres palos, la mayoría resueltos sin mayores problemas por Beach.

Popovic elogió a su cuerpo técnico por el trabajo realizado con el equipo.

“Estoy orgulloso, orgulloso del cuerpo técnico por el trabajo que hizo, y de algunas buenas decisiones al borde del campo”, dijo Popovic. “Intentamos guiarlos, intentamos apoyar a los jugadores, y estuvieron sobresalientes”.

El entrenador de Turquía, Vincenzo Montella, se mostró decepcionado por la incapacidad de su equipo para desarmar a Australia.

“Estamos extremadamente apenados”, dijo. “Sabemos que todavía hay tiempo para recuperarnos en la fase de grupos".

“Tuvimos el 78% del balón, pero no fuimos precisos... estuvimos muy cerca de marcar un gol, pero fue muy difícil”.

Después de que el exinternacional estadounidense Alexi Lalas describiera a Australia como “un equipo promedio con cualquier criterio con que se los mida” durante una reciente aparición en un pódcast, Irankunda dijo que los rivales eran bienvenidos a menospreciar sus capacidades.

“Al final del día, hay que dejar que esta gente hable”, añadió. “Pueden hablar todo lo que quieran, pero al final del día nosotros vamos a rendir en la cancha y lo hemos hecho hoy, así que tenemos que centrarnos en el próximo partido”.