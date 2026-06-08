Omar Artan, mejor árbitro de África, se queda sin Mundial; EU le niega la entrada

Estados Unidos denegó la entrada a ⁠un árbitro somalí que llegó al país el fin de semana para arbitrar partidos durante la Copa Mundial, dijo el lunes la FIFA.

Un portavoz de la FIFA declaró que Omar ⁠Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar ⁠en el Mundial —que comienza el jueves— tras no haberle sido permitida la entrada en Estados Unidos.

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las decisiones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artan no cambiará por el momento", declaró el portavoz. En un comunicado, Artan afirmó que, a pesar de las circunstancias, se encontraba de buen humor y centrado en los próximos retos de su carrera como árbitro. "Quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF todo su apoyo y prometo mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro. Quiero agradecer a la familia del fútbol sus mensajes y desearles a mis compañeros el mayor de los éxitos durante el Mundial, espero volver a contar con ellos en futuras competiciones", dijo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) había dicho antes que un ciudadano somalí —al que no identificó— llegó al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul el sábado y se determinó que no era admisible debido a problemas de seguridad, por lo que se le denegó la entrada.

La agencia no dio más detalles sobre esas dudas, pero señaló que el árbitro fue sometido ⁠a una inspección adicional de rutina antes de que ⁠se le denegara la entrada.

"Las decisiones ⁠sobre la admisibilidad se toman caso por caso utilizando la información disponible en materia de aplicación de la ⁠ley, seguridad nacional e inmigración en el momento de la inspección", señaló la CBP.

Las estrictas políticas de inmigración del Gobierno del presidente Donald Trump han sido motivo de preocupación para los asistentes al Mundial, y el año pasado Washington impuso una amplia prohibición de viajar a los ciudadanos de 12 países, entre ellos Somalia.

Artan, nombrado Mejor Árbitro Masculino de la Confederación Africana de Futbol en 2025, tenía un visado válido, informaron los medios de comunicación. Iba ser el primer ⁠colegiado de su país en dirigir un Mundial.

La embajada de Somalia en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.