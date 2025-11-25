Araceli Ornelas: carácter mexicano para el fair play del Taekwondo

Araceli sabe que ser árbitro internacional en un deporte como el Taekwondo requiere de una personalidad de autoridad, justa y sobre todo, como mujer, ser firme en las decisiones para demostrar que el camino está abierto a futuras generaciones.

Desde la ciudad de Wuxi, China atendió a El Economista en los días que se enteró que debía viajar a la Ciudad de México para recibir el Premio Nacional del Deporte 2025 en la categoría Árbitro. Los cambios de horario, la adaptación a diferentes culturas y las estadías lejos de México, han sido el combate más importante de su carrera.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 representó a México como árbitro de TKD. Fue un momento destacable y mediático, pero antes, ella ya había recibido premios como la “mejor referí de TKD” en otras competencias. Su trayectoria ya era grande.

Araceli sabe que el prestigio como árbitro de TKD va más allá de la apariencia física. Se describe a sí misma, como una persona “bajita y esbelta” una imagen que sobre el tatami se engrandece.

“Soy una persona bajita, muy esbelta y siempre he tenido que batallar con estas tres condiciones. Ser mujer, pequeñita, puede lucir como vulnerable en el área de combate. Como referí, hay ciertos skills que se tienen que desarrollar para estar en el área, reflejar lo que se necesita como árbitro en un deporte que principalmente, es dominado por varones a nivel internacional”, dijo a este diario durante el Grand Slam Challenge en China.

Lo que ha logrado Araceli queda como referencia histórica. Es la tercera mujer mexicana en arbitrar combates de taekwondo en los Juegos Olímpicos (2024). Hoy, el PND le premia como árbitra internacional, pero antes, ya contaba con otros reconocimientos, por ejemplo, en el Open de Costa Rica ganó el premio ‘Best Referee Female’.

“Ser la tercera mujer es un referente. Para mí, las dos mujeres anteriores que estuvieron en los Juegos Olímpicos fueron mi inspiración. Participé en unos terceros Juegos Olímpicos, soy mujer latina, mexicana, creo que también, todo eso es una aportación a las mujeres mexicanas de seguir sus sueños y avanzar pese a las adversidades o de los obstáculos en el camino porque ya tienen tres ejemplos anteriores. Sí se puede lograr”.

Ganadores del PND 2025

Deporte no profesional:

-Andrea Maya Becerra Arizaga - Tiro con arco.

-Alegna Aryday González Muñoz - Atletismo.

-Uziel Aarón Muñoz Galarza - Atletismo.

Osmar Olvera Ibarra - Clavados.

Deporte profesional:

-Isaac Del Toro Romero - Ciclismo.

Deporte Paralímpico

-Luis Carlos López Valenzuela- ParaAtletismo.

-Osiris Aneth Machado Plata- ParaAtletismo.

Entrenador

-Alejandro Laberdesque Vázquez - Atletismo.

-Karen Selene Montellano Ruvalcaba- Tiro con Arco.

Juez/Árbitro

-Araceli Ornelas Caballero- Taekwondo.

-Leslie Selene Velasco González- ParaPowerlifting.

Trayectoria destacada en el deporte mexicano

-Gabriela Belem Agúndez García-Clavados.

-Donovan Daniel Carrillo Suazo -Patinaje sobre hielo.

-José Arnulfo Castorena Vélez-ParaNatación.

-Maria Lorena Ramirez Nahueachi- Atletismo Ultramaratones.

Fomento al deporte

-Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez.