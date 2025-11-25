Lectura 3:00 min
André Jardine: valoro el Play-In y Rayados, es un rival de jerarquía
La serie de cuartos de final que enfrenta contra Rayados inicia en el estadio BBVA. Las Águilas vienen de un receso de casi dos semanas en las que recuperaron a jugadores como Henry Martín y Álvaro Fidalgo.
Los enfrentamientos entre Rayados y América siempre prometen un buen espectáculo. La serie de cuartos de final del Apertura 2025 es la número 12 en Liguilla y vienen con un balance muy cerrado: seis triunfos de las Águilas y cinco de Monterrey.
El entrenador André Jardine atendió a medios en la CDMX previo al viaje a Monterrey. El brasileño mira la rivalidad muy similar en cuanto a la jerarquía. Su equipo quedó cuarto lugar en la clasificación con 34 puntos y le sigue Rayados con 31 unidades.
“Es un enfrentamiento muy igual. Monterrey es un equipo con plantel y calidad en todos los aspectos, jugadores y cuerpo técnico para pensar en grande así como nosotros. Es un choque temprano en el torneo, el cuarto y el quinto es un choque de equipos con mucha jerarquía. Hay que respetar al rival como lo merece y al mismo tiempo hacer toda la fuerza que podemos tener una Liguilla, hacernos sentir presentes como América, un equipo que hace buenas Liguillas. Debemos hacernos sentir en cualquier cancha y contra cualquier rival”.
Jardine apuntó que el cierre de la temporada regular fue de alta exigencia porque jugaron como visitante contra los cuatro mejores: Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados.
"Fue un torneo muy cerrado, sobre todo de los cinco de arriba, en donde un partido te coloca en primero o en quinto, en algún momento fueron líderes o sublíderes".
El 8 de noviembre pasado, América enfrentó el partido de la jornada 17 de temporada regular y 18 días después vuelve a la actividad, dando tiempo a que se defina el Play-in.
“Yo intento, desde que llegue a América, mirar este parón (Play-in) siempre de forma positiva, elegimos verlo de esta forma, si procuras argumentos negativos los vas a encontrar también. Teníamos lesiones y fue importante este tiempo para que los que no estaban al 100 se acercaran a su mejor nivel. Casi nunca tenemos la oportunidad de entrenar con todos y hubo buenas sensaciones (...) La certeza máxima es que si hubo un cambio no es para favorecer a uno o a otro".
En cuanto al “ruido” de que los horarios de cuartos de final establecidos por la Liga MX se acomodaron favoreciendo a Las Águilas, subrayó que no obtienen ningún beneficio.
“Que busquen con fuentes correctas. Estábamos preparados para jugar domingos y la certeza máxima de que si hubo un cambio no fue para favorecer a uno u otro. Hubo un motivo más grande y no algo para quejarse mucho, no hay”.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana avisó a la liga que no quería desplegar operativos de seguridad el mismo día en la CDMX, pues el domingo se juega el Cruz Azul vs Chivas.