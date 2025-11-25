André Jardine: valoro el Play-In y Rayados, es un rival de jerarquía

Los enfrentamientos entre Rayados y América siempre prometen un buen espectáculo. La serie de cuartos de final del Apertura 2025 es la número 12 en Liguilla y vienen con un balance muy cerrado: seis triunfos de las Águilas y cinco de Monterrey.

El entrenador André Jardine atendió a medios en la CDMX previo al viaje a Monterrey. El brasileño mira la rivalidad muy similar en cuanto a la jerarquía. Su equipo quedó cuarto lugar en la clasificación con 34 puntos y le sigue Rayados con 31 unidades.

“Es un enfrentamiento muy igual. Monterrey es un equipo con plantel y calidad en todos los aspectos, jugadores y cuerpo técnico para pensar en grande así como nosotros. Es un choque temprano en el torneo, el cuarto y el quinto es un choque de equipos con mucha jerarquía. Hay que respetar al rival como lo merece y al mismo tiempo hacer toda la fuerza que podemos tener una Liguilla, hacernos sentir presentes como América, un equipo que hace buenas Liguillas. Debemos hacernos sentir en cualquier cancha y contra cualquier rival”.

Jardine apuntó que el cierre de la temporada regular fue de alta exigencia porque jugaron como visitante contra los cuatro mejores: Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados.

"Fue un torneo muy cerrado, sobre todo de los cinco de arriba, en donde un partido te coloca en primero o en quinto, en algún momento fueron líderes o sublíderes".

El 8 de noviembre pasado, América enfrentó el partido de la jornada 17 de temporada regular y 18 días después vuelve a la actividad, dando tiempo a que se defina el Play-in.

“Yo intento, desde que llegue a América, mirar este parón (Play-in) siempre de forma positiva, elegimos verlo de esta forma, si procuras argumentos negativos los vas a encontrar también. Teníamos lesiones y fue importante este tiempo para que los que no estaban al 100 se acercaran a su mejor nivel. Casi nunca tenemos la oportunidad de entrenar con todos y hubo buenas sensaciones (...) La certeza máxima es que si hubo un cambio no es para favorecer a uno o a otro".

En cuanto al “ruido” de que los horarios de cuartos de final establecidos por la Liga MX se acomodaron favoreciendo a Las Águilas, subrayó que no obtienen ningún beneficio.

“Que busquen con fuentes correctas. Estábamos preparados para jugar domingos y la certeza máxima de que si hubo un cambio no fue para favorecer a uno u otro. Hubo un motivo más grande y no algo para quejarse mucho, no hay”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana avisó a la liga que no quería desplegar operativos de seguridad el mismo día en la CDMX, pues el domingo se juega el Cruz Azul vs Chivas.