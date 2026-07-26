América Femenil conquista su primer Campeón de Campeonas

Por primera vez en su historia, América Femenil se consagró como el mejor equipo de un año futbolístico en México al conquistar el Campeón de Campeonas.

Aunque las Águilas son el tercer club más ganador en la historia de la Liga Femenil BBVA con tres títulos, sólo detrás de los siete de Tigres y cuatro de Rayadas, nunca había ganado el Campeón de Campeonas. Lo consiguió de manera inédita este 26 de julio en el Toyota Field de San Antonio, Texas.

América venció 4-3 a Tigres en tanda de penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y recordando que en este trofeo no hay tiempos extras.

Las Águilas se habían adelantado en el marcador desde muy temprano, al minuto 12, con anotación de la ganadora del Balón de Oro de la temporada 2025-26, la mediocampista española Irene Guerrero, quien aprovechó la asistencia de la brasileña Geyse Ferreira tras un regate endemoniado desde banda izquierda.

Las azulcremas pudieron abultar el marcador desde el primer tiempo, pero el cuerpo arbitral anuló un gol a Nancy Antonio por una mano previa y luego la propia Antonio, exmediocampista de Tigres, envió un tiro libre al travesaño.

Tigres respondió hasta el minuto 89 con anotación de Diana Ordóñez tras un pase filtrado de Stephany Mayor. El partido se estaba muriendo y parecía que América tenía todo bajo control, pero un despiste de la defensa permitió otro rato de emociones.

Ya en la tanda de penales, la figura fue Itzel Velasco, portera de las Águilas. Atajó, curiosamente, los tiros de Diana Ordóñez y Stephany Mayor para cerrar la victoria, ya que sus cuatro compañeras cumplieron con anotar: Irene Guerrero, Scarlett Camberos, Gaby García y Nancy Antonio.

De esta forma, América llegó a tres títulos en poco más de dos meses. Ganó el Clausura 2026 de la Liga Femenil BBVA el 17 de mayo con 3-1 global sobre Rayadas, mientras que el 23 de ese mismo mes se impuso 5-3 a Washington Spirit en la final de la Concachampions Femenil, que fue el primer trofeo internacional para la institución.

Ahora se logró otro triunfo inédito con el Campeón de Campeonas, ya que la única vez que América disputó este trofeo lo perdió precisamente ante Tigres (0-3 a ida y vuelta en 2023).

Los tres títulos entre mayo y julio de 2026 fueron bajo la dirección técnica del español Ángel Villacampa, quien había sufrido cinco finales perdidas de Liga Femenil BBVA entre el Apertura 2022 y Apertura 2025; ahora le toca disfrutar las mieles del triunfo.

Las Águilas son favoritas para lograr un título más en 2026, que sería el torneo Apertura de la liga. Uno de sus pilares es que conservan su columna vertebral a pesar de la salida de la portera Sandra Paños. Su reemplazo es Itzel Velasco y luego se encuentran figuras como Irene Guerrero, Gaby García, Scarlett Camberos y Geyse Ferreira.

El torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA comenzará este 31 de julio con Cruz Azul recibiendo a Atlas, mientras que las campeonas defensoras, América, visitarán a Santos el 3 de agosto.

El primer partido de América como local en el nuevo campeonato será el 8 de agosto contra Cruz Azul, teniendo a su disposición el Estadio Banorte con 81,070 espectadores al 100% de capacidad.

Tigres, por su parte, abrirá el Apertura 2026 el 1 de agosto recibiendo a Puebla en ‘El Volcán’, bajo la dirección técnica de otro español, Pedro Martínez Losa.

A pesar de la derrota en San Antonio, las Amazonas siguen siendo el equipo con más títulos en la historia del Campeón de Campeonas de la Liga Femenil BBVA con tres: 2021, 2023 y 2024.

Luego están Chivas, Pachuca y ahora América con uno cada uno: 2022, 2025 y 2026, respectivamente. La próxima edición se jugará hasta verano de 2027 con las campeonas de los torneos Apertura 2026 y Clausura 2027.