El primer título de Grand Slam de Alexander Zverev puede encontrarse más cerca que nunca. El alemán derrotó al italiano Jannik Sinner en la cuarta ronda, con lo que se instaló en cuartos del US Open 2021 y extendió su racha ganadora a 15 partidos. Sus resultados de este verano le han dado la confianza que necesitaba para ser imparable.

“Estoy feliz con el rendimiento en estos últimos meses. En lo que respecta al año, en general jugué mucho mejor con el correr de los torneos. Pero, particularmente, el partido ante Djokovic en Tokio me dio algo: más confianza al saber que podía ganarle al número 1 después de estar abajo en el marcador”, dijo el alemán.

Zverev, subcampeón del pasado US Open, superó a Sinner por 6-4, 6-4 y 7-6 (9/7) en dos horas y 25 minutos de juego en la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows.

“Tuve mis posibilidades en cada set, especialmente en el tercero, pero no lo pude cerrar. No es sencillo jugar contra él, que está con mucha confianza y que sirve muy bien, lo que no te permite hacer mucho con el resto”, expresó Sinner en la conferencia pospartido.

La última vez que Zverev fue derrotado fue en la cuarta ronda de Wimbledon, desde entonces se proclamó campeón del Masters 1000 en Cincinnati, de los Juegos Olímpicos de Tokio y ahora ha alcanzado los cuartos de final del US Open, donde sólo ha cedido un set. De hecho, a lo largo de su racha, sólo ha perdido tres sets.

El tenista de 24 años parece cada vez más una amenaza para que Novak Djokovic gane los cuatro majors del año. De triunfar en el torneo estadounidense, Zverev se convertiría en el segundo hombre en ganar la medalla de oro olímpica y el título del US Open, luego de Andy Murray en 2012.

En cuartos de final, el miércoles, enfrentara al sudafricano Lloyd Harris, quien eliminó al estadounidense Reilly Opelka (No. 22) por 6-7 (6), 6-4, 6-1, 6-3 y por primera vez se metió entre los ocho mejores de un Grand Slam.

“Es alguien que ha mejorado mucho este año. En el vestuario le estuve comentando a alguien que Lloyd ha ganado dos o tres partidos cada semana sin importar dónde estuviera jugando y aquí continúa en un alto nivel. Está sirviendo increíble y en Cincinnati tuve que luchar demasiado para poder devolver su saque. Definitivamente, será difícil”, comentó Zverev sobre su rival.

