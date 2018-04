Zinedine Zidane muestra que no se necesita gastar en fichajes para aspirar a una tercera final de Champions League de manera consecutiva, algo que no ocurre desde que la Juventus lo consigió entre 1995 y 1998.

El francés lleva 27 meses en el cargo y se coloca en la historia del club como el que menos dinero le ha hecho gastar al Real Madrid en los últimos 13 años en fichajes (70.5 millones de euros), además le ha generado ingresos por venta o préstamo por 165.5 millones. Con esa filosofía, el equipo ha sido bicampeón en la Champions.

Cinco entrenadores anteriores que permanecieron menos tiempo en el puesto que lo que lleva Zidane, como Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini, Bernardo Schuster, Fabio Capello y Vanderlei Luxemburgo, gastaron más en fichajes. Por ejemplo, Pellegrini, en 11 meses, destinó 3.6 veces más que Zidane y no consiguió ningún título; y comparado con Ancelotti, quien en 23 meses en el banquillo gastó 4.2 veces más que Zidane. José Mourinho, en cambio, que permaneció 36 meses, destinó en fichajes en sus tres temporadas 181.5 millones de euros, con los cuales llegó a tres semifinales seguidas en Champions y en títulos ganó en una ocasión La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

“Siempre he notado a los jugadores concentrados y metidos. Confío ciegamente en mi plantilla. Es lo que quiero transmitir y los jugadores me lo devuelven con el trabajo, la lucha y el pensamiento de que esto no está terminado. Me da igual lo que va a pasar el próximo año”, dijo hace unos meses Zidane, cuando le preguntaron si ficharía en enero.

Zinedine tomó la dirección del equipo en enero del 2016 sin contratar a nadie. En su segunda temporada (2016-17) subió a tres jugadores de la cantera y por Álvaro Morata pagó a la Juventus 30.8 millones de euros. En la actual campaña, le dio la oportunidad a Theo Hernández del Atlético Madrid y Dani Ceballos del Real Betis, pagando por ambos 41.5 millones de euros.

Histórico año en ventas

Zidane, en una temporada, registró en ventas de jugadores la cifra más alta y nunca antes registrada en el club. Los 128 millones de euros en ingresos por ventas en este año son secundados por los 113.5 millones de euros del periodo 2013-14 de Ancelotti.

Álvaro Morata y Mariano Díaz fueron parte de las ventas de esta temporada con dirección al Chelsea y el Olympique Lyon. Le abrió la puerta al colombiano James Rodríguez por 13.3 millones de euros en préstamo al Bayern Munich, justamente el rival de esta noche, donde Zidane buscará —una vez más— demostrarle al mundo que sabe hacer una gran gestión de sus recursos.