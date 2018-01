El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, dejó en claro que él trabaja para alcanzar la “gloria” con el Tri y descartó que lo haga para ganar dinero y amarrar un contrato por los próximos cuatro años.

“Primero hay que entregar buenos resultados y después tomaremos decisiones que nos hagan felices a todos. La única cosa que es clara es que yo no quiero forzar a la Federación Mexicana de Futbol de que sea responsable de mis próximos cuatro años más allá de mi salario, porque yo no trabajo por un salario, yo trabajo por la gloria, para alcanzar grandes resultados con este equipo”, dijo.

En conferencia de prensa, el estratega mencionó que al momento está muy contento por dirigir al cuadro mexicano, puesto en el que continuará si entrega cuentas positivas.

“Hasta el día de hoy estoy muy agradecido por estar aquí, muy contento y orgulloso y me gustaría continuar, pero todos sabemos lo que ocurre en el mundo del futbol, trabajamos no sólo para el espectáculo, sino para dar resultados”, detalló.

Se dijo consciente de que tiene la puerta abierta para abandonar el puesto que ocupa en caso de que no ofrezca los resultados que se esperan del equipo.

“Hasta donde tengo entendido es que si hay buenos resultados será perfecto para el equipo, pero si los resultados no son buenos, yo seré el primero, nadie tendrá que decírmelo, en irme”, sentenció.

“No tengo un lugar seguro”: Giovani dos santos

El delantero Giovani Dos Santos descartó que tenga asegurado un sitio en la lista final de la Selección para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018, ya que consideró que todos hacen su lucha para hacerse con un lugar.

“En el futbol nadie tiene su lugar asegurado y menos en la Selección Nacional. Al final está bastante claro que el que toma la decisión final es el profesor (el técnico colombiano Juan Carlos Osorio) y nosotros, como profesionales, tenemos que hacer lo mejor posible”, acotó.

Destacó que “es un año de Mundial y todo jugador mexicano y en el mundo sueña con jugar un Mundial, así que seguramente todos darán lo mejor de sí para llenarle el ojo al profesor.

“En Selección no hay partidos amistosos, mañana es un partido importante, es el primero del año, así que esperemos que hagamos un gran partido”, sentenció en vísperas del duelo de preparación contra la Selección de Bosnia-Herzegovina.

Pese a que acumula meses sin tomar parte en un juego oficial, Dos Santos afirmó que está en un excelente nivel físico, algo que confía demostrar este miércoles con la Selección.

“Estoy bien, aprovechando el tiempo de paro para trabajar lo mejor posible mi estado físico. Me encuentro bien físicamente, creo que ha sido el mejor off season que he tenido en toda mi carrera”, aseguró.

Y además de lo físico, aseveró que también está muy bien en lo mental, por lo que quiere aportar lo mejor de su futbol en el duelo de este miércoles, a disputarse en el Alamodome de esta ciudad.

“Me encuentro en un estado mental y físico muy fuerte y para mí es un orgullo venir a la Selección, esperemos que mañana se den las cosas bien para hacer un gran partido”, afirmó.

Explicó que ha basado su trabajo “en todo, en el estado físico, en aspectos que no puedo trabajar durante la temporada”.