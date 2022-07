El ganador de cuatro Campeonatos Mundiales de Pilotos de Fórmula Uno, Sebastian Vettel decide retirarse al final de la temporada:

"He tenido el privilegio de trabajar con muchas personas fantásticas en la Fórmula Uno durante los últimos 15 años, hay demasiadas para mencionar y agradecer. Durante los últimos dos años he sido piloto del equipo Aston Martin Aramco y, aunque nuestros resultados no han sido tan buenos como esperábamos, tengo muy claro que todo se está armando para que un equipo necesita competir al más alto nivel en los próximos años".

Vettel ocupa el tercer lugar en la lista de ganadores de Grandes Premios de todos los tiempos, con 53 victorias, solo por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91).

La escudería Aston Martin quería que Vettel se quedara por una tercera temporada, una vez que su contrato termina a fines del 2022. El alemán ha tenido un impacto positivo en el equipo del multimillonario Lawrence Stroll en un tiempo razonablemente corto. Expresó su opinión utilizando su gran experiencia en Red Bull y Ferrari, realizó cambios para ayudar al equipo a operar de manera más eficiente y brindó comentarios cruciales para ayudar a diseñar y desarrollar el automóvil.

Pero el desempeño de Aston Martin no ha sido lo suficientemente bueno. A pesar de la gran inversión, el automóvil 2022 no dio el paso adelante en el rendimiento que el equipo y Vettel esperaban. Actualmente, es el equipo octavo o noveno más rápido. Vettel tenía que evaluar si era recomendable quedarse.

Con muy pocos cambios en las regulaciones de este año al próximo y un tope de costos que evita el gasto implacable, son menos las posibilidades de cambios. A los 35 años, Vettel decide pasar más tiempo con su familia.

"La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar para mí, y he pasado mucho tiempo pensando en ello; al final del año quiero tomarme un tiempo más para reflexionar sobre en qué me enfocaré a continuación; tengo muy claro que siendo padre quiero pasar más tiempo con mi familia, pero hoy no se trata de despedirnos”.

Si Vettel disputa las 10 carreras restantes este año, se retirará en Abu Dhabi en su aparición número 300 y última.Red Bull, su equipo de 2009 a 2014 y con el que ganó todos sus títulos, en Twitter: "Danke (gracias), Seb. Gracias por los buenos momentos y por los cuatro campeonatos del mundo".

Red Bull, su equipo de 2009 a 2014 y con el que ganó todos sus títulos, le escribió: "Danke (gracias), Seb. Gracias por los buenos momentos y por los cuatro campeonatos del mundo".

Ferrari, su equipo de 2015 a 2020, también le comentó: "Ha sido un honor compartir tantos recuerdos contigo en la Fórmula 1. Estamos deseando disfrutar de las últimas carreras juntos en el paddock".