El adolescente tunecino Ahmed Hafnaoui causó una de las mayores revueltas de Tokio 2020, hasta ahora, con una impresionante medalla de oro en 400 metros estilo libre.

El joven de 18 años, que nadaba en uno de los carriles exteriores por haber calificado como uno de los más lentos de la prueba, sorprendió a todos al avanzar a un ritmo asombroso en la final celebrada en el Centro Acuático de Tokio. El nadador paró el crono en tres minutos con 43.36 segundos para superar al australiano Jack McLoughlin, que se llevó la plata, y al estadounidense Kieran Smith, que ganó el bronce.

"Es increíble. No lo creí hasta que toqué la pared y vi mi cara. Vi al australiano desde el carril seis, supongo que en los (últimos) 200 metros. Fue una gran pelea al final. Me siento muy bien. Me siento orgulloso ”.

Pero la dramática mejora de Hafnaoui fue cuestionada por periodistas que preguntaron cómo había mejorado tanto después de quedar octavo en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

“Al principio me sorprendió ser finalista. Y ahora me sorprende haber ganado una medalla de oro. Trabajé duro con mi entrenador, eso es todo ", dijo el segundo tunecino en clasificarse para una final olímpica de natación después de Ous Mellouli (también ganó oro).

Ahmed comenzó su legado en 2018, en los Juegos de la Juventud en Buenos Aires, terminando séptimo en los 800 metros y octavo en los 400 después de destacar en el Campeonato Africano con dos bronces en 800 y 1500 metros. Terminando su año en el Campeonato Mundial de Campo Corto en Hangzhou, donde disputó las eliminatorias de 400m y 1500m estilo libre.

En entrevistas Hafnaoui simplemente ha dicho que le gusta "pasar el rato con amigos, jugar videojuegos" y que espera nadar en una universidad de Estados Unidos.

deportes@eleconomista.mx