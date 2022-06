Una fase decisiva se disputa en este verano para más de 20 futbolistas de la selección mexicana. En un lapso de cinco partidos, entre amistosos y de carácter oficial con el arranque de la Concacaf Nations League 2022, una legión de jugadores se está peleando una de las últimas posibilidades para ser incluidos dentro del grupo de confianza del entrenador, Gerardo Martino, de cara a la última etapa previa a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Entre el 28 de mayo y el 14 de junio, es decir, en un periodo de 17 días, México enfrenta cinco partidos: contra Nigeria, Uruguay y Ecuador en amistosos, y contra Surinam y Jamaica de manera oficial en la Nations League.

Para dicho proceso, Gerardo Martino decidió convocar a 38 futbolistas, de los cuales el más joven es el atacante Marcelo Flores, con 18 años, mientras que el más veterano es el portero Alfredo Talavera, con 39. La lista también incluye a nombres como Diego Lainez, Santiago Giménez, Carlos Acevedo, Sebastián Córdova, Rodolfo Pizarro e Israel Reyes.

“Hay un montón de jugadores, por ejemplo, de los finalistas Atlas y Pachuca, que no son considerados a pesar de haber completado un torneo buenísimo, por el temor de no poder integrarlos en el poco tiempo antes del Mundial. Como director técnico puedes ver la inclusión de caras nuevas desde dos puntos de vista: o es un impulso o un riesgo. Y parece que Martino tiene su perspectiva conservadora y no la va a cambiar”, menciona Bela Csanyi, analista de valores del futbol mexicano en Transfermarkt.

De los 38 convocados por Martino, todos han sumado minutos con la selección, es decir, no habrá un debut que pueda abrirse un espacio rumbo a Qatar. Por el contrario, pesan las ausencias de jugadores que destacaron durante el torneo Clausura 2022, como Aldo Rocha, capitán del Atlas bicampeón; Víctor Guzmán, volante del subcampeón Pachuca; y Alan Mozo, lateral derecho de Pumas recientemente fichado por Chivas.

“A los que no estuvieron en esta convocatoria ya les veo un 15% de probabilidades pensando en un boleto a Qatar. El rendimiento en la Liga MX es una plataforma pero no para ganarse un llamado, sino más bien para que los que ya están en la lista puedan consolidarse. A menos que alguien haga 20 goles (en el torneo siguiente, Apertura 2022) no veo que salga alguien nuevo para la selección”, agrega Luis Fernández, CEO de Under Data, consultora especializada en data scouting.

En 54 partidos al frente de la selección mexicana, Gerardo Martino ha utilizado a un total de 86 futbolistas. El Top 10 con más tiempo de juego lo componen Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Luis "Chaka" Rodríguez, Héctor Herrera, Héctor Moreno, Carlos Rodríguez, Jesús Manuel "Tecatito" Corona y Raúl Jiménez, en ese orden, con entre 3,280 y 2,021 minutos.

De ellos, los únicos que quedaron fuera de la lista para la gira de mayo y junio son "Chaka" Rodríguez, por baja de juego con Tigres, y "Charly" Rodríguez, lesionado con Cruz Azul desde inicios de abril. Otras ausencias dentro del Top 20 con más minutos en la era Martino son Carlos Salcedo, quien no juega con el Tri desde la Copa Oro 2021; Hirving Lozano, por lesión; y Jonathan Dos Santos, por falta de titularidad con el Club América.

En cuanto a los convocados actuales, ocho de los 38 (21%) han jugado hasta un límite de 180 minutos con Gerardo Martino, como son Marcelo Flores (37 minutos), Luis Chávez (90), Erik Lira (163) o el portero Carlos Acevedo (180), por lo que buscan sacar el máximo provecho de los restantes enfrentamientos contra Uruguay, Ecuador, Surinam y Jamaica.

—¿Qué tanto sirvió el torneo Clausura 2022 para ayudar a algunos jugadores a alcanzar la Selección Mexicana?

—“Viendo las pocas caras nuevas en las últimas convocatorias, a excepción del partido contra Guatemala (el 27 de abril), el Clausura 2022 no sirvió mucho a los protagonistas destacados para ganarse el llamado. Los argumentos basados en su rendimiento no faltaron, pero parece que la gran mayoría de la convocatoria con vistas a Qatar ya es inamovible. Ya no va a cambiar mucho, hagan lo que hagan futbolistas en el torneo local”, respondió Bela Csanyi.

Gerardo Martino ha manifestado que le interesan los jugadores que llevan al menos un año con buen rendimiento en su club para llevarlos a la selección, pero al inicio de la gira de mayo y junio, previo a la victoria (2-1) contra Nigeria, volvió a abrir la puerta para otros posibles seleccionados.

“Si hay un futbolista que de manera injusta yo no haya convocado hasta el momento y siga insistiendo y vemos que tiene un buen nivel, seguramente no le cerramos la puerta. Nadie puede pensar que en la competencia más importante que tiene la selección si hay un futbolista que tiene un nivel superlativo nosotros no lo aprovechemos para utilizarlo en una Copa del Mundo”.

El argentino también reiteró su confianza en jugadores como Rodolfo Pizarro y Sebastián Córdova, quienes a pesar de haber perdido titularidad y ritmo con Rayados y Tigres, respectivamente, siguen siendo considerados para el Tri por lo que llegaron a mostrar en otras etapas del ciclo 2019-2022.

“En el caso de Pizarro y Córdova, en algún momento de este proceso fueron futbolistas muy importantes para la selección. Nunca tuvimos una participación dentro del campo de la misma manera que la teníamos con Rodolfo que con (‘Tecatito’) Corona, (Raúl) Jiménez y (Hirving) Lozano, hasta ese punto era importante la participación de Pizarro.

“A lo que aspiramos con esta gira es que ellos se sigan sintiendo valorados y que en estos seis meses no dejen de pelear, pretendemos que den pelea para estar dentro de una lista y yo sé que mi trabajo no es recuperar futbolistas, pero hay algunos que han contribuido a un muy buen momento de la selección y siento que tengo la obligación de que no bajen los brazos”.

Desde el análisis del CEO de Under Data, la defensa y la delantera son las posiciones donde más posibilidades hay para que se metan nombres nuevos rumbo a Qatar 2022, ya que la media cancha es una zona donde ya hay muchos en la lista de espera y, sobre todo, un cuarteto de confianza para Gerardo Martino: Edson Álvarez, Andrés Guardado, Héctor Herrera y "Charly" Rodríguez.

En la defensa, explica Luis Fernández, “no se ha encontrado una pareja de centrales que dé garantías de lo que se busca” y en la delantera, ante la lesión de Rogelio Funes Mori, el puesto de número dos después de Raúl Jiménez sigue vacante entre Henry Martín y Santiago Giménez, uno de 29 años y el otro de 21.

“Me gustan los ‘nueves’ que hacen goles pero que también forman parte del equipo, que no se desentienden. Quiero un futbolista que tenga terminación pero que también participe en el juego y es lo que Raúl (Jiménez) nos dio en los dos primeros años, nunca pretendimos tener un ‘nueve’ que sea solo un terminador, porque jugamos con dos interiores y un contención, no tenemos el enlace, entonces necesitamos uno que por momentos se haga número 10”, enfatizó Gerardo Martino.

