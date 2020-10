Tom Brady lanza un pase largo en el mundo de los negocios.

El jugador con más títulos de Super Bowl también podría convertirse en el atleta activo con el acuerdo más lucrativo de la historia, luego de firmar con Fanatics para vender sus mercancías de forma exclusiva.

“El quarterback más exitoso de la NFL se une a la lista repleta de estrellas de atletas exclusivos de Fanatics”, se lee en un comunicado de esta empresa, que en agosto alcanzó una valoración de marca de 6,200 millones de dólares y que, según reportes del Wall Street Journal, aumentó sus ventas en línea en un 30% durante el 2020.

Aunque no se dieron a conocer las cifras exactas, Darren Rovell, periodista experto en negocios deportivos, definió el acuerdo de Brady como el “más valioso para un jugador activo en la historia del deporte”, mientras que el New York Sports Journalism estimó la negociación en 12 millones de dólares, cantidad que el mariscal de campo ya se embolsa por patrocinos con marcas como Under Armour, Foot Locker y Aston Martin.

A pesar de la pandemia, Fanatics se ha impulsado. No solo por la revaloración de su marca en agosto, sino que aumentó sus ventas de jerseys de la NFL en un 35% en este año en comparación con el 2019; la playera más vendida fue justo la de Tom Brady, superando a las de Cam Newton (Patriots), Patrick Mahomes (Chiefs), Lamar Jackson (Ravens) y Nick Bosa (49ers).

Con el acuerdo entre el actual mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay, Fanatics podrá comercializar balones autografiados por 2, 899 dólares (61, 200 pesos), cascos en 2, 799 (59, 090 pesos) y camisetas por 2, 499 (52, 700 pesos). Según el sitio web de la empresa, el accesorio más barato es una fotografía de Brady lanzando el balón, con un precio de 7.49 dólares (158 pesos, aproximadamente).

Por 18 años consecutivos, las mercancías de Tom Brady han aparecido en el top 3 de ventas de productos oficiales de la NFL, según reportes de la Asociación de Jugadores de la misma liga, además de que en dos de esos años terminó como líder.

Algunas figuras que venden mercancías exclusivas con Fanatics son: LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry (NBA), Clayton Kershaw, Cody Bellinger (MLB) y Aaron Rodgers (NFL).

