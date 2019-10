Doce peloteros nacidos en México estuvieron inscritos en el primer equipo de la MLB esta temporada. Año con año la lista de jugadores mexicanos en el opening day se mantiene entre los ocho y 14 peloteros.

¿Qué tanto la Selección Méxicana de Beisbol puede ser una plataforma para aumentar el número de peloteros en las Grandes Ligas?

En entrevista para El Economista, Juan Gabriel Castro, mánager de la novena tricolor que buscará en el torneo Premier 12 el boleto a los Juegos Olímpicos 2020, explicó sobre lo que se necesita para lograr los objetivos de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol (Probeis). Originalmente, uno de los objetivos para este deporte en la administración de Andrés Manuel López Obrador era conseguir que 60 y 80 peloteros tuvieran la oportunidad de llegar a Grandes Ligas. Sin embargo, la cifra meta se reajustó a lograr una exportación de entre 40 y 50 peloteros nacidos en México a las Grandes Ligas.

Para lo anterior se otorgó un presupuesto de 350 millones de pesos al año, la creación de una oficina dedicada al beisbol (Probeis) e impulsar la apertura de 10 academias (de las que ya se trabaja en el plan de estudios, según Édgar González, titular de Probeis).

¿Es una meta realista la de 60 beisbolistas mexicanos en Grandes Ligas?

“Siempre pensar en grande es bueno, se pueden decir muchas cosas positivas como las que dijo Andrés Manuel, imposibles no hay. Mientras se empiece a implementar un sistema de la manera correcta, de desarrollo de academias, de enseñanza desde que son jovencitos, y con jovencitos me refiero desde los ocho años, empezarlos a enseñar de la manera correcta. Pueden resurgir más jugadores mexicanos para Estados Unidos”.

Castro fue uno de los peloteros mexicanos que más tiempo se pudo mantener en la Gran Carpa con 17 años.

¿Qué necesita un mexicano para lograr la constancia que beisbolistas como Castro tuvieron en las Grandes Ligas?

“Quizá no hay algo específico, pero en mi experiencia puedo decir que: no dejar de trabajar, querer siempre ser mejor. No es fácil mantenerse tiempo jugando este deporte, pero si te mantienes trabajando de la manera correcta siempre con un propósito de seguir siendo mejor jugador, tienes más oportunidad de mantenerte más tiempo en la pelota”.

Una vez incursionando en el beisbol profesional, “fuera de la familia, fuera de las buenas comidas de Sinaloa” y sin observar resultados inmediatos, Castro estuvo cerca de regresar a los Mochis; pero supo que “hay que tener esa paciencia de seguir trabajando, todas las personas que trabajan fuerte van a ver los frutos tarde o temprano”.

¿Cuáles son las dificultades para un mexicano que llega a las grandes ligas?

“El primero sería el idioma, peroque hay muchos retos, la cuestión principal es darle a conocer a tu mánager, a la organización, qué tú puedes ser la persona adecuada para estar con el equipo. Yo recuerdo que buscaba la manera de mejorar para que el mánager me quisiera en su equipo”.

“No es fácil estar en Estados Unidos jugando, no es fácil el subir escalones, pero tampoco imposible, muchos mexicanos lo han hecho y personalmente les digo que sigan tratando siempre de mejorar en el beisbol y tarde o temprano puede pasar esa gran sorpresa de jugar en las Grandes Ligas”.

Trabajo en conjunto por el beisbol mexicano

Por primera vez desde el 2008, el beisbol será considerado como disciplina olímpica en Tokio 2020 para volver a desaparecer en París 2024, de ahí el arduo trabajo de selección tanto de mánager como de roster. En julio, el comisionado de Probeis, Édgar González; el presidente de la LMP, Omar Canizales; el exdirigente de la LMB Javier Salinas, así como el presidente de la Femebe, Enrique Mayorga, designaron a Castro como el encomendado de llevar a buen puerto a la novena mexicana en el preolímpico.

“Esta decisión es una muestra de que todos estamos trabajando en unión, esta oficina apoyará para que esta labor en equipo continúe y el beisbol crezca”, señaló González.

El mánager de la selección Mexicana está convencido de que el beisbol en nuestro país se encuentra en crecimiento gracias a la atención que está recibiendo de los dirigentes. Si bien México no tuvo participación en Juegos Panamericanos, el año pasado la selección nacional resultó con el primer lugar del Mundial sub 23 y más recientemente la sub 13 se proclamó campeona del Torneo Cal Ripken Major/70 World Series.