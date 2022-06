La combinación entre victorias de Rafael Nadal y récords en la historia del tenis es una constante, pero cada nueva hazaña adquiere un sabor especial cuando el español supera sus adversidades y las convierte en oro puro para este deporte. De esta forma está escribiendo un nuevo relato en Wimbledon, donde hizo su debut en la edición 2022 con un triunfo sobre el argentino Francisco Cerúndolo y de paso instauró otra marca.

En su regreso a Wimbledon después de tres años de ausencia, Nadal derrotó a Cerúndolo en cuatro sets (6-4, 6-3, 3-6, 6-4) después de tres horas y 34 minutos para superar la primera ronda, manteniendo su paso como el segundo mejor sembrado del torneo.

Esto significó el triunfo número 306 de Nadal en singles de Grand Slams, por lo que ya empató a Martina Navratilova y ahora solo tiene por superar a Novak Djokovic con 328, a Serena Williams con 365 y a Roger Federer con 369. Es un aderezo a una trayectoria que de por sí está consumada como leyenda, pues con 22 trofeos de major, el español es el más grande ganador de la rama masculina en dicha categoría.

“La victoria es importante porque me da la opción de seguir entrenando para dar un rendimiento mejor. Cada encuentro aquí es un test clave para mí”, comentó Nadal tras la victoria, además de reconocer el esfuerzo de su contrincante: “Todo el mérito a Fran. Ha empezado jugando bien y ha sido un rival muy complicado”.

Pero las 369 victorias no son el único mérito que obtuvo Nadal en su debut en Wimbledon 2022. Gracias a su buena actuación en la jornada del martes, también extendió su longevidad sobre el césped británico y ya es uno de los tres tenistas con mayor diferencia de años entre su primer y último triunfo, al acumular 19 temporadas desde que ganó por primera vez en 2003 hasta el partido contra Cerúndolo.

En ese rubro, el español empató los 19 años de longevidad del estadounidense Jimmy Connors, quien ganó por primera vez en Wimbledon en 1972 y por última ocasión en 1991, aunque ambos todavía están debajo del suizo Roger Federer, quien ha logrado mantenerse vigente con triunfos entre 2001 y 2021.

A pesar de que ha ganado los dos primeros Grand Slams de este año (Australia y Roland Garros), Nadal ha tenido que atravesar por dolencias físicas que torneo tras torneo despiertan la incertidumbre sobre su participación. En el primer semestre de 2022 no solo ha sido atacado por su añeja dolencia del pie a raíz del síndrome Müller-Weiss que padece, sino también por una lesión en las costillas, lo cual ha dificultado más sus presencias.

En particular en Wimbledon hacía tres años que no se presentaba, desde 2019, cuando fue eliminado en semifinales. Además, para dar prioridad a su recuperación física después del título de Roland Garros, decidió no participar en otros certámenes de hierba en este verano, por lo que su victoria ante Cerúndolo fue aún más dulce.

“No es una superficie en la que juegue a menudo. En mi caso, durante los últimos tres años no he pisado la hierba y siempre lleva un tiempo de adaptación. Era mi primer partido, sé que cada día es un test y hoy era uno de los importantes. Lo sabía al inicio del torneo, especialmente en las circunstancias en la que llego. Lo importante era la victoria para tener otra oportunidad de entrenar mañana”.

Nadal extendió así su récord en los Grand Slams de 2022 a un 22-0, además de que aspira a convertirse en el sexto tenista (masculino) que conquiste los tres primeros majors del año en singles dentro una misma temporada, como lo hicieron Jack Crawford en 1933, Don Budge en 1938, Lew Hoad en 1956, Rod Laver en 1962 y 1969, así como Novak Djokovic en 2021.

Su rival en segunda ronda será el lituano Ricardas Berankis, que superó por 6-4, 7-5, 6-3 al estadounidense Sam Querrey. Nadal domina por 1-0 el historial ante Berankis, pues su único choque fue una victoria en enero en Melbourne, rumbo a su primer título del ATP Tour de 2022.

Balance de la jornada varonil

En otros resultados de la primera ronda de Wimbledon, en la rama de singles varonil, el griego Stefanos Tsitsipas avanzó sobre el suizo Alexander Ritschard (7-6, 6-3, 5-7, 6-4) y elevó su racha a cinco victorias sobre hierba, donde apenas el fin de semana pasado se convirtió en el primer tenista originario de Grecia en ganar sobre esa plataforma (el ATP 250 de Mallorca).

Fue un resultado especial para Tsitsipas, ya que significa su primera victoria en Wimbledon desde 2018, cuando llegó hasta la cuarta ronda. Ahora, con un título recién ganado en sus manos, el helénico espera tomar el impulso necesario para llegar hasta las finales.

“Ganar en Mallorca me hizo enamorarme aún más del césped, me gusta jugar en hierba, y ganar en esta superficie eleva tu ánimo, es genial para tu confianza. Ganar títulos como el de Mallorca te da un envión de moral y te ayuda a ganar títulos mayores más adelante”.

Sin embargo, las dos sorpresas de la jornada fueron las bajas de Matteo Berrettini y de Félix Auger-Aliassime, el primero debido a que dio positivo por covid unos momentos antes de encarar su partido ante el chileno Christian Garín, mientras que el segundo luego de que fue derrotado por el estadounidense Maxime Cressy.

El italiano Berrettini llegó a Wimbledon 2022 como una de las cartas más fuertes luego de haber ganado dos torneos sobre hierba en el mes de junio (en Stuttgart y en Queen’s), que lo hicieron ascender hasta el puesto número 11 del ranking mundial; sin embargo, el dar positivo a covid-19 lo dejó fuera del tercer Grand Slam de la temporada.

“He tenido síntomas de gripe y he estado aislando los últimos días. A pesar de que los síntomas no eran graves, decidí que era importante tomar otra prueba esta mañana para proteger la salud y la seguridad de mis compañeros (…) No tengo palabras para describir la extrema decepción que siento. El sueño ha terminado para este año, pero volveré más fuerte”, comunicó el italiano durante la jornada del martes.

Por su parte, la derrota de Auger-Aliassime sorprendió por ser el sexto mejor sembrado del torneo y enfrentarse al número 45 del ranking, el estadounidense Cressy. Además, el canadiense no cedía en la primera semana de un Grand Slam desde Roland Garros 2020.

La caída de Auger-Aliassime, junto a las de Berrettini y Marin Cilic (también por covid), abren el camino para Rafael Nadal, ya que todos ellos se encontraban en su lado del draw rumbo a las finales del torneo.