La delegación mexicana de golf abre las puertas a la posibilidad de medallas olímpicas, una oportunidad que no tuvo Lorena Ochoa (pues sólo se ha dado apertura a la disciplina en París 1900, San Luis 1904 y Río 2016) y que Gaby López y María Fassi buscan capitalizar en Tokio 2020.

López, con dos victorias en su carrera en el Tour LPGA, y Fassi, dos veces mejor golfista colegial en Estados Unidos, ingresaron a los Juegos por su posición en el ranking olímpico de golf. Son las sembradas 28 y 46, respectivamente, de 60 participantes en total.

Para Fassi, quien ya tuvo la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud, “no sería una locura” pensar en que toda la delegación mexicana de golf (donde compiten también Abraham Ancer y Carlos Ortiz) pueda conseguir una medalla.

“El golf mexicano, como lo decía Jorge (Robleda) ha ido creciendo en los últimos años, todos inspirados por lo que ha hecho Lorena (Ochoa) y todo lo que hizo por nosotros cuatro y los demás que están en los diversos tours jugando golf y representando a México.

“Creo que el golf mexicano está pasando por un momento muy positivo, con mucha representación en ambas ramas y creo que de a poco nos estamos convirtiendo en una potencia mundial del deporte, entonces es importante seguir con este crecimiento”, comentó Fassi.

Para Gaby López, una medalla olímpica le hace más ilusión incluso que ganar un torneo major, impulsada por un sueño de la niñez que era colgarse una medalla olímpica como gimnasta:

“Siempre crecí con la ilusión de ser gimnasta olímpica y ahora que se da con el golf, compartir una medalla con todo un país, con gente que no juega golf pero sepa lo que es recibir una medalla, estoy muy contenta e ilusionada porque tenemos una posibilidad un poco más alta pero eso no quita que los mejores países van a llevar a sus mejores representantes”.

López, que ya tiene en su trayectoria los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 donde terminó en el puesto 31, señaló que en esta ocasión la experiencia será un factor a su favor, sabiendo lo que va a enfrentar y siendo que se encuentra jugando en lo más alto de la LPGA. La golfista, además es la abanderada de la delegación mexicana, lo que describió como “el orgullo más grande” y que ha tenido oportunidad de expresar a Lorena.

La escena del golf, aunque ha dado pasos para liberarse, aún tiene rasgos de distinción de género, para tener un contexto, la proporción de premios en el torneo más importante de la PGA y LPGA es de 10 a 1 respectivamente.

En entrevista para el podcast Entrepre-guntas, Gaby ejemplificó que la jugadora número 100 de la LPGA gana 120, 000 dólares, siendo que su preparación durante un año podría llegar a costar 100, 000 dólares y “si no tienen patrocinadores, esas jugadoras se llegan a enfrentar al conflicto de que le queden 20, 000 dólares para pagar su casa, sus gastos fuera del golf. El jugador número 100 de PGA, gana alrededor de 1 millón de dólares”.

Sin embargo, las carreras de las golfistas mexicanas han tenido el apoyo de la iniciativa privada. Tanto Gaby como Fassi tienen detrás grandes empresas apoyando su carrera. Gaby cuenta con la Casa de Bolsa Value, desarrollos VISA, Telcel, Aero México, Stephens, Always, Punta Mita, Titleist, Reforma, IGPM y Blue and white, además del apoyo de la Sedena. A su vez, Fassi es patrocinada por Nike, Banorte, Stephens, Dow, TaylorMade, AT&T, BWT, y es embajadora de Rolex.

El plan de Fassi previo a la justa olímpica es viajar a Europa las semanas previas, su propósito es llegar con días de anticipación a Tokio para aclimatarse, de ser posible, apoyar a Carlos Ortíz y a Abraham Ancer durante su participación y al mismo tiempo conocer el campo.

La competencia de las mujeres se llevará a cabo del 4 al 7 de agosto, al término de la participación masculina. Nelly Korda, de 22 años, que el pasado domingo se convirtió en la número uno del mundo tras ganar el Campeonato de la PGA Femenino KPGM, llegará como la primera favorita a la medalla de oro.

