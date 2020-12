La NFL planea expandir la temporada regular a 17 juegos en el 2021, una medida que generaría nuevos ingresos y podría al menos suavizar una caída en el tope salarial el próximo año, como consecuencia de la pandemia.

El tope salarial de la liga para el 2020 fue de 198.2 millones de dólares, y una temporada extendida evitaría que el tope caiga por debajo de los 175 millones para la temporada 2021. Agregar juegos, también podría suavizar el golpe financiero del impacto de Covid-19 en la temporada actual, que se estima en 4,000 millones en ingresos perdidos.

La liga, como parte del reciente Acuerdo de Negociación Colectiva planea extender la temporada de 16 a 17 juegos en 2021, con esto se reduciría la pretemporada a dos o tres partidos. Es decir, la temporada regular tardaría 18 semanas, ya que los equipos aún tendrían una semana libre.

El Super Bowl, que generalmente se juega durante el primer fin de semana de febrero, se cambiaría a la segunda semana de ese mes.

La NFL no ha aumentado su temporada regular desde 1978 cuando la liga expandió la temporada regular de 14 a 16 juegos. Esa fue la misma temporada cuando la liga decidió implementar la regla Mel Blount, que prohíbe el contacto entre defensivos y receptores dentro de las cinco yardas de la línea de golpe, lo que ayudó a abrir el juego aéreo.

Hace una semana, CBS Sports NFL Insider informó que, si bien los propietarios de la liga votaron en contra de extender la temporada regular para 2020, hay "apoyo abundante" entre los propietarios para extender la temporada regular en 2021. Se espera que se vote para extender la temporada regular antes del Super Bowl LV, que comenzará el 7 de febrero en Tampa.

En marzo, los propietarios de la NFL aprobaron la expansión de la postemporada de 2020, ya que siete equipos por conferencia participarán en los playoffs de este año. Debido a la pandemia, no se jugaron partidos de pretemporada, ya que los equipos entraron directamente al campo de entrenamiento antes de comenzar la temporada regular de 2020.

Falta que todos los propietarios de equipos aprueben la temporada ampliada, sin embargo, antes de la finalización del nuevo convenio colectivo, el esquinero de los 49ers, Richard Sherman, se opuso públicamente al proyecto.

"No creo que sea algo en lo que los jugadores estén interesados. Y si ese es el punto, estas negociaciones van a durar más de lo previsto, porque es extraño, cuando escuchas que la seguridad de los jugadores es su mayor preocupación. Pero parece que la seguridad de los jugadores tiene un precio hasta el punto de, 'Oye, 17 juegos nos hacen tanto dinero, así que realmente no nos importa cuán seguros sean, si nos pagará tanto dinero para jugar otro juego '. Y esa es la parte que realmente nos preocupa como sindicato y como jugadores, porque creen que los jugadores tienen un precio en su salud y no creo que estemos en el mismo estadio en ese sentido", dijo Sherman en febrero pasado.

Pero, antes de que se pueda finalizar una temporada extendida, la liga primero tendrá que negociar al menos un nuevo contrato con los medios. Los acuerdos de derechos de medios de la NFL expirarán en 2022. ESPN y NBC están en una guerra de ofertas de 1000 millones de dólares, mientras que Fox ha dicho que está dispuesto a pagar hasta 2,000 millones al año y dejar los jueves para retener los domingos.

deportes@eleconomista.mx