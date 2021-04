Abraham Ancer repite la experiencia de competir en el primer Masters del Golf en Augusta. Carlos Ortiz, por su parte, externa su emoción por su debut: “¡Todavía no puedo creer que esté jugando en mi primer @TheMasters!”.

Lo que se verá a partir de este jueves en la edición 85 del Augusta National Golf Club es histórico: dos mexicanos buscarán vestir la chaqueta verde, que el año pasado ganó Dustin Johnson, el estadounidense que dejó la cifra de 20 golpes bajo par como récord, eliminando la marca de Tiger Woods de 1997.

El torneo regresa a su fecha original de primavera, una vez que la edición del 2020 se jugó en noviembre forzada por las limitaciones que impuso la pandemia. Este año, la cifra de premios no tuvo cambios en una época en la que ciertos torneos en múltiples deportes tuvieron que recortar. El ganador tiene garantizado el trofeo, su elegante chaqueta y un premio total de 11.5 millones de dólares.

Los pasaportes de los mexicanos se dieron de la siguiente manera: el tamaulipeco Ancer enfrentará su segunda experiencia, luego de ubicarse en el lugar 13 en la edición 2020, mientras que el tapatío Carlos Ortiz tendrá en este 2021 su debut gracias a que el año pasado ganó su primer título del PGA en Houston.

Ancer compartirá grupo de salida con el japonés Hideki Matsuyama y el estadounidense Harris English, mientras que Ortiz estará en el field al lado del canadiense Mackenzie Hughes y el austriaco Bernd Wiesberger.

La temporada 2020 fue especial para Ancer al registrar en total cuatro top 10.

Compitió por el Equipo Internacional en la Copa Presidentes, debutando en el evento. Avanzó al Tour Championship por segunda temporada consecutiva alcanzando el puesto 18 en la clasificación de la FedExCup. Marcó su tercera aparición consecutiva en los Playoffs de la FedExCup. Terminó en solitario en segundo lugar en The American Express y RBC Heritage, convirtiéndose en uno de los dos jugadores con múltiples finales en solitario durante la temporada.

Su participación en el Masters de Augusta del 2020 terminó en la posición 13, la mejor para un mexicano en el torneo. Y hay que destacar que, de la primera a la tercera ronda, llegó a colocarse en la segunda posición dos días, hasta que fue bajando en el leaderboard.

El golfista de Tamaulipas ha estado en la élite del golf desde 2016, cuando se unió al PGA Tour y el año pasado se convirtió en el primer mexicano en presentarse en Augusta en 41 años.

"Magnolia Lane, la mítica avenida que lleva a la Clubhouse de Augusta National fue completamente hasta más de lo que esperaba. El llegar ahí y verlo en persona es impresionante. La atención a detalles desde los lockers hasta el pasto. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo”, contó emocionado al terminar una de sus rondas de práctica en su debut en el 2020.

Ancer se ha mantenido al menos dos años entre los 30 mejores golfistas del mundo, y además se ha dado a conocer por su interés en los negocios y los patrocinios que lo respaldan. Ancer es socio de DSP México, el distribuidor mexicano exclusivo de Miura Golf, la compañía japonesa de clubes que ha fabricado sus palos de golf durante los últimos cinco años, y creó su empresa de tequila Flecha Azul. Su marca actualmente está disponible en Texas, pero un acuerdo reciente con Southern Glazer's Wine lo expandirá a otros tres estados en el cuarto trimestre de este año, y se espera que a finales del 2021, el tequila esté disponible en todo el territorio estadounidense.

Además, Ancer es cofundador de la ropa Black Quail con su socio comercial, Aron Márquez, quien es el director y fundador de Wildcat Oil Tools, una empresa de servicios de petróleo y gas, que ahora también es su patrocinador.

Mientras tanto, el mexicano Carlos Ortiz vivirá su debut ante un regreso del torneo con fans, que podría permitir la entrada de unos 12,000 espectadores por día, en comparación con los hasta 50,000 que ha alcanzado.

"Es muy emocionante. Para mí, es como un sueño hecho realidad. Estuvo a la altura de las expectativas".

Para llegar aquí, Ortiz se convirtió en el tercer jugador de México en ganar en el TOUR (Vivint Houston Open) y el primero desde Víctor Regalado en el John Deere Classic de 1978. Fue su primer título de la PGA TOUR en la salida número 118 de su carrera, ganando por dos golpes sobre Dustin Johnson y Hideki Matsuyama.

"Hay que estar en lugares correctos, es un campo que tienes que respetar. No hay muchas banderas que se puedan atacar, lugares donde puedas estar cómodo. Tienes que aceptar que muchas veces vas a tener que intentar dejarla cerca para hacer el par y que otras muchas no podrás estar cerca de la bandera. Entonces es un campo que requiere mucha paciencia y aceptación. Los campos firmes me favorecen porque le pego muy alto a la bola y le pongo mucho spin", comentó Ortiz en las rondas de prácticas del martes pasado en el Augusta National.

Abraham Ancer

Edad: 30 años

Ganancias en su carrera: 9.6 mdd

Origen: Tamaulipas, México

Lugar de Residencia: San Antonio, Texas

Profesional desde el 2013

Victorias: 1

Ranking Mundial: 31

Ganancias Masters: 215,625 dólares.

Carlos Ortiz

Edad: 29 años

Ganancias en su carrera: 7 mdd

Origen: Guadalajara, México.

Lugar de Residencia: Dallas, Texas

Profesional desde el 2013

Victorias: 4

Ranking Mundial: 47

