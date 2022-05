Vallarta, Jalisco.- Una tercera parte de la delegación mexicana participante en el México Open at Vidanta 2022 logró pasar el corte y generar expectativas sobre una posición destacada, sin embargo, al final ninguno pudo colocarse ni siquiera dentro del Top 30. De los 10 connacionales que habían logrado clasificarse, Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Roberto Díaz, Álvaro Ortiz, Isidro Benítez, Armando Favela, Manuel Inman, Santiago De la Fuente, Cristóbal Islas y Antonio Safa, solo Ancer y los hermanos Ortiz lograron llegar a la jornada de cuatro días, incluyendo las finales, pero su resultado final no los dejó satisfechos.

“Yo creo que tenemos el golf suficiente como para estar peleando por la victoria, pero al final los tres nos vamos por ahí un poco no desilusionados, pero sí con las ganas de haber estado arriba, porque sabemos que tenemos con qué. Esperemos que el próximo año no solo seamos tres los que podamos estar peleando”, evaluó Abraham Ancer, quien junto a Álvaro Ortiz terminó en la posición 42, siendo los mejores mexicanos del torneo.

Ancer ingresó como el favorito de la delegación nacional al ocupar el número 20 del ranking mundial, el más alto de los 10 mexicanos. Tras caer siete puestos de la clasificación del México Open del sábado al domingo, el tamaulipeco fue duro en su autocrítica.

“Siento que jugué bastante mediocre, la verdad. Esto es todo mi culpa porque la gente que vino a apoyarnos fue increíble, por ello fue increíble estar aquí, nos estuvieron alentando siempre. Me voy desilusionado, siempre quieres jugar bien en casa, un poquito más que en todas las semanas, pero así es esto, a lo mejor hay que llegar con un poquito de menos expectativas y trato siempre de no ponerme expectativas, sino de simplemente jugar, pero hay que revisar bien qué es lo que pasó y trabajarle”.

Aunque terminaron en la misma posición, Ancer y Álvaro Ortiz difieren en el impacto que dejaron en el México Open. Mientras el tamaulipeco insistió en su bajo rendimiento, el jalisciense se mostró contento porque llegó a estar cerca del Top 10 en apenas su octava participación en un torneo del PGA Tour. Su entusiasmo fue tan alto que hasta bromeó con que haber quedado por encima de su hermano en la clasificación final (Carlos Ortiz fue T51) hizo la tarde “un poco más dulce” en la jornada del domingo.

“Me deja buenas sensaciones, lástima lo de hoy (cayó 12 posiciones el domingo), pero muy contento de haber podido jugar el fin de semana, de estar aquí con mi familia, mis amigos, en un lugar increíble, fue un cierre agridulce pero me llevo muchas cosas positivas para darle al resto de lo que sigue de la temporada. Al final esto fue como todo torneo, no es que este me deje más aprendizajes que otros, todos son una travesía, experiencias en cada ronda y, con mucha paciencia, espero que tanto este torneo como otros más me den un poquito más de impulso y experiencia dentro del PGA Tour”, recalcó el menor de los hermanos Ortiz.

El mejor golfista latinoamericano del torneo fue el colombiano Sebastián Muñoz, quien cerró en la posición 29, seguido del argentino Emiliano Grillo en la 33; después vino la legión mexicana con Abraham Ancer y Álvaro Ortiz en la 42, mientras que Carlos Ortiz finalizó en 51.

A pesar de quedar lejos de los primeros puestos y la decepción de su actuación personal, Ancer rescató que la organización dio oportunidad a jóvenes mexicanos, particularmente a De la Fuente, Islas y Safa, quienes aún son de categoría amateur y tienen entre 18 y 20 años de edad.

¿Qué legado consideras que le deja el México Open at Vidanta al golf mexicano?

“La verdad que torneos como este, aunque obviamente tenemos pocos, solamente dos de PGA Tour en México, son oportunidades súper valiosas para los chavos. Aunque no hayan pasado el corte, no importa, yo hubiera dado muchísimo para poder tener la oportunidad desde los 18 o 20 años de jugar un torneo de PGA Tour y darme cuenta temprano en mi carrera de qué es lo que se necesita para estar acá, aprender es súper valioso. A lo mejor ahorita están un poquito agüitados por no pasar el corte, pero les va a ayudar muchísimo en su carrera. En cuanto al golf en general, yo creo que este torneo fue un gran plus, simplemente crece este deporte en México”, respondió Ancer a El Economista.

Para Álvaro Ortiz, el golf mexicano vive un momento alto y el torneo de Vallarta consagró las acciones óptimas que están realizando las iniciativas privadas para el impulso a este deporte: “Creo que se tiene que seguir haciendo lo mismo, seguir apoyando a los juveniles, ahí es donde realmente está el futuro. El futuro del golf y cualquier deporte en México es sembrar buenas semillas, los juveniles, así que tenemos que invertir y empresas como Unifin, Vidanta y el mismo Grupo Salinas están haciendo un gran trabajo para que haya más de nosotros y que en algunos años no solo seamos 10 mexicanos en un torneo de PGA Tour, sino 20 o 30 en una década, eso es lo importante y en lo que nos debemos de enfocar”.

La percepción también llegó desde los ojos internacionales, ya que el argentino Emiliano Grillo compartió una opinión similar a este diario: “La verdad que México, de a poco y también a nivel avanzado, se va poniendo en el mapa del golf mundial, así que me gustaría ver más torneos en este país. A nivel Latinoamérica, obviamente México es de los países que se encuentran más arriba, tienen hoy en día dos torneos en el PGA Tour y eso no muchos lugares pueden decirlo”.