Tijuana más limpia: Alcalde Burgueño informa retiro de más de una tonelada de basura y escombro en avenida principal

"En Tijuana seguimos sumando esfuerzos (…) lograremos hacer de Tijuana una ciudad más limpia y ordenada para nuestras familias", expresó el alcalde Burgueño.

Durante una jornada de trabajo del programa creado por el alcalde Ismael Burgueño, 'Tijuana: Ciudad Limpia', fueron retirados aproximadamente 14 metros cúbicos de azolve y escombro sobre la Avenida Internacional, en la Delegación Centro, así como una tonelada de basura en la zona.

Foto: Cortesía Gobierno Tijuana

"En Tijuana seguimos sumando esfuerzos para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Los exhorto a mantener limpias nuestras vialidades, no tirando basura y cuidando de ellas, mantener una ciudad limpia es tarea de todas y todos, y con su apoyo, lograremos hacer de Tijuana una ciudad más limpia y ordenada para nuestras familias", escribió el presidente municipal en sus redes sociales.

Foto: Cortesía Gobierno Tijuana

La transformación de esta avenida principal en esta zona de gran relevancia fue celebrada por residentes, así como por visitantes recurrentes del primer cuadro de la ciudad.