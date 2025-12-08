Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Tijuana más limpia: Alcalde Burgueño informa retiro de más de una tonelada de basura y escombro en avenida principal

main image

Foto: Cortesía Gobierno de Tijuana

  • "En Tijuana seguimos sumando esfuerzos (…) lograremos hacer de Tijuana una ciudad más limpia y ordenada para nuestras familias", expresó el alcalde Burgueño. 

Durante una jornada de trabajo del programa creado por el alcalde Ismael Burgueño, 'Tijuana: Ciudad Limpia', fueron retirados aproximadamente 14 metros cúbicos de azolve y escombro sobre la Avenida Internacional, en la Delegación Centro, así como una tonelada de basura en la zona. 

image

Foto: Cortesía Gobierno Tijuana

"En Tijuana seguimos sumando esfuerzos para mejorar nuestras calles y espacios públicos. Los exhorto a mantener limpias nuestras vialidades, no tirando basura y cuidando de ellas, mantener una ciudad limpia es tarea de todas y todos, y con su apoyo, lograremos hacer de Tijuana una ciudad más limpia y ordenada para nuestras familias", escribió el presidente municipal en sus redes sociales.

image

Foto: Cortesía Gobierno Tijuana

La transformación de esta avenida principal en esta zona de gran relevancia fue celebrada por residentes, así como por visitantes recurrentes del primer cuadro de la ciudad.

image

Foto: Cortesía Gobierno Tijuana

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete