Superar las brechas de habilidades: La diferencia entre prosperar o quedarse atrás

Déjame preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tus habilidades eran suficientes para todo lo que tu trabajo demanda hoy? Resulta que uno de cada tres trabajadores en el mundo —según datos de McKinsey— no cuenta con las habilidades necesarias para hacer bien su trabajo actual. Y esto no es culpa de nadie en particular. Es el resultado de una transformación tan acelerada que nos dejó a todos corriendo detrás del tren.

La inteligencia artificial, la automatización, los datos... todo avanza a una velocidad que hace que lo que aprendiste hace cinco años sea insuficiente. Y lo que es peor: para 2030 el mundo enfrentará un déficit de 85 millones de trabajadores calificados. No es una predicción apocalíptica. Es matemática pura. ¿Y cómo están los equipos en la empresa?

El dolor donde más importa

Las habilidades que más faltan son las que más valen: resolver problemas complejos, analizar datos, manejar herramientas de IA. Mientras la demanda de estos perfiles se dispara, la oferta apenas avanza.

Mira este dato: en Europa, apenas el 21% de los empleados ha recibido capacitación en IA generativa. En Estados Unidos, el 45%. ¿Y en México y América Latina? Bueno, ya te imaginarás que no estamos precisamente liderando la tabla. La adopción tecnológica aquí sigue siendo desigual y las estrategias de actualización profesional avanzan con lentitud.

El resultado es predecible: los pocos colaboradores que dominan estas herramientas se convierten en piezas de oro, disputadas por todos. Y los que no se actualizan quedan cada vez más expuestos a quedarse atrás.

Tenemos los datos... pero no los usamos

Ahora bien, aquí viene lo paradójico. Las empresas sí tienen información sobre las habilidades de su gente. De hecho el 77% de los líderes de Recursos Humanos ya cuenta con inventarios de competencias y el 93% documenta las capacidades de sus colaboradores en sus sistemas.

Pero tener los datos no significa saber qué hacer con ellos. Y aquí está el problema: mientras el 73% de las áreas de RH hace planeación operativa a corto plazo (¿cuánta gente necesitas el próximo trimestre?), apenas el 9% hace planeación estratégica real con visión a tres o cinco años.

Casi nadie está preguntándose: ¿qué habilidades vamos a necesitar dentro de tres años? ¿Qué funciones van a desaparecer? ¿Dónde están nuestros puntos ciegos más peligrosos? Sólo tres de cada diez empresas que documentan habilidades integran esa información en su estrategia de negocio. Hoy el problema no es la carencia de datos. Es la falta de visión.

Adiós al modelo de "¿cuántas cabezas necesitamos?"

Piensa en las juntas de planeación que has tenido en tu empresa. Seguramente la conversación ha girado siempre alrededor de lo mismo: ¿cuántas personas vamos a contratar? ¿Para qué áreas? ¿Cuándo las necesitamos? Durante décadas, así fue la cosa. Pero ese modelo ya no funciona.

¿Qué habilidades necesitamos hoy y mañana?

¿Qué tan rápido podemos desarrollarlas en la gente?

¿Dónde están los riesgos si no nos enfocamos en el reto?

¿Qué habilidades emergentes ayudarán a evitar desaparecer?

McKinsey lo dice sin rodeos: hay que migrar de una estrategia basada en headcount (cuántas personas) a una basada en skills (qué saben hacer). El cambio es profundo. Ya no se trata de llenar plazas en un organigrama, sino de anticipar qué va a pasar, redistribuir el talento que ya tienes, desarrollarlo continuamente y diseñar puestos lo suficientemente flexibles como para que evolucionen al ritmo de la tecnología. Es un cambio de mentalidad, no solo de proceso. Y las empresas que lo entiendan primero llevan ventaja.

La IA: tu mejor aliada (si la usas bien)

Aquí es donde entra la inteligencia artificial, no como amenaza, sino como salvavidas. Su capacidad para procesar información masiva en tiempo real permite hacer cosas que antes eran imposibles:

Mapear las habilidades actuales de tu equipo por rol, área y nivel.

Predecir brechas futuras con base en tendencias del mercado.

Simular escenarios de crecimiento, automatización o reorganización.

Diseñar rutas de aprendizaje personalizadas para cada persona.

Identificar talento interno listo para dar el siguiente paso.

En lugar de hacer un plan anual rígido basado en intuiciones, puedes tener una planeación viva, dinámica y predictiva. La IA convierte la gestión del talento en algo mucho más inteligente.

El momento de actuar es ahora

El talento con habilidades digitales, analíticas y cognitivas avanzadas será el mayor diferenciador competitivo de esta década. Pero esperar a ver cómo se desarrollan las cosas sería un error estratégico monumental. Las empresas que van a sobrevivir —y prosperar— serán las que:

Pongan la planeación de habilidades en el centro de su estrategia de negocio.

Aceleren programas reales de capacitación y actualización.

Usen IA para tomar decisiones informadas y ágiles.

Construyan culturas donde aprender continuamente sea parte del ADN.

Si lideras un equipo, un área o una empresa, el mensaje es claro: las brechas de habilidades no son un problema que viene. Ya están aquí. Y las organizaciones que actúen hoy serán las que sigan de pie mañana. La pregunta ya no es si debes hacer algo al respecto. ¿Es cuándo vas a empezar?