La autocrítica de Gerardo Martino respecto a las malas decisiones en la cancha, la falta de creatividad y dinámica del equipo va en el sentido del declive de sus resultados en los casi cuatro años dirigiendo a la Selección Mexicana.

Pase lo que pase en esta Eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, es un hecho que saldrá una versión devaluada del director técnico.

Este diario consultó a agentes de entrenadores y jugadores, y a Underdata, empresa asesora de datascouting. En el análisis coinciden en que el Tata Martino llegó a México con un gran cartel de experiencia y saldrá con estadísticas que le dificultará posicionarse con el valor económico que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le deposita.

De acuerdo a cálculos de la consultora Underdata, la Selección Mexicana está por debajo de la expectativa goleadora en fase clasificatoria. En los últimos 10 partidos, el Tricolor debió sumar 20 goles y en contraste, consiguió 13. Luis Fernández, director de la empresa de data explica cuáles han sido los principales vacíos en la estrategia de Martino, que ahora lo tienen bajo los cuestionamientos de su efectividad.

Primero, la falta de competencia interna, por ejemplo, el promedio de edad de los porteros que ha llamado son de 36 años y deja afuera a Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna de 25 años de edad, que por sus estadísticas podría ponerle presión a Memo Ochoa y a Alfredo Talavera.

En cuanto a oportunidades, el ejemplo es Alexis Vega, quién tuvo un gran rendimiento contra Jamaica y no ha tenido prioridad titular. Como entrenador, Martino manda una señal de que tiene jugadores establecidos y casos como Vega, entrarán después. No hay un ambiente de competencia interna que ayude a mejorar el rendimiento.

Otro tema es que Martino no muestra flexibilidad y hace pocos cambios tácticos, no busca plantear los partidos de acuerdo al rival y la Selección se vuelve previsible.

La autocrítica del entrenador apareció tras el partido contra Costa Rica con palabras como: “fue una mala noche de todos, hasta de mis decisiones también, desde lo inicial hasta lo que hice durante el partido (...) Hemos perdido frescura, sobre todo en cuanto a la idea de tener posesión de pelota. Tuvimos una mayor posesión de pelota, pero fue poco productiva a la hora de hacer goles (...) Debemos ver de qué forma el equipo puede ofrecer frescura y dinámica que necesitamos en los siguientes partidos”.

Medios mexicanos han consignado que Martino, de 59 años de edad, fue firmado por 2.2 millones de dólares netos anuales, que es un millón más de lo que ganaba su antecesor Juan Carlos Osorio y el acuerdo tiene una vigencia hasta diciembre del 2022. Uno de los agentes consultados por El Economista y que pidió anonimato, subraya lo que se negociaría en caso de la rescisión de contrato del entrenador.

“En cualquier rescisión de un técnico se le paga el resto del contrato, y a partir de allí empieza la negociación entre la Selección y el técnico para que no sea todo el contrato y lleguen a un acuerdo. Pero en dado caso que no se pongan de acuerdo y no le quieran pagar el resto, ya son temas legales y puede entrar gente de FIFA o ir ante el Tribunal del TAS”.

Después de México, ya no pesará económicamente tanto el pasado de Martino, con su tarjeta de presentación como ex técnico de la Selección de Paraguay (2007-2011), del club Barcelona (2013-14), de Argentina (2014-2018), entre otros clubes argentinos, paraguayos y el Atlanta United de la MLS.

Underdata considera que los entrenadores son todavía más propensos a que sus oportunidades laborales estén sujetas a los resultados, y sobre todo a los más recientes.

“Con base en los últimos resultados y en la poca capacidad de reinventarse y reajustar sí podemos predecir que cuando acabe el proceso de la Selección Mexicana no volverá a tener un contrato ni por la mitad de lo que cobra con México y seguramente, no volverá a dirigir en Europa, porque se fijan mucho en este tipo de cosas y qué tan actualizados están los entrenadores”.

El 2 de febrero Panamá se presenta en el estadio Azteca para intentar arrebatarle a México la tercera posición en el Octagonal. Solo un punto los separa antes de que inicie el choque.

