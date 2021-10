El comisionado de la Major League Baseball (MLB) Rob Manfred está convencido de que el futuro en la distribución de contenidos de la MLB es digital, The New York Post publicó este mes que las Grandes Ligas están en conversaciones para lanzar su propio servicio de video-streaming a nivel nacional que le permitiría a los fanáticos ver los juegos del equipo de su ciudad sin una suscripción de televisión por cable.

De acuerdo a Sportico, se dice que la liga está explorando un acuerdo para lanzar un nuevo servicio de streaming con la NBA y la NHL, por lo que Manfred sugirió que los derechos digitales permanecerían bajo el control de la liga y sus 30 clubes, sin importar la forma que adopte el producto. En este contexto, el comisionado de la NBA, Adam Silver, considera que a largo plazo, competencias como la NBA deben adoptar un modelo de distribución de contenidos directo al consumidor (DTC por sus siglas en inglés).

En la misma conferencia, Rob Manfred señaló que no considera viable el plan de 250 millones de dólares de Sinclair Broadcast Group para financiar un servicio de streaming que concentre beisbol, baloncesto, futbol, hockey y deportes universitarios de los mercados de los que actualmente tiene licencia, pues considera que el conglomerado estadounidense de telecomunicaciones no tiene suficientes derechos digitales para llevarlo acabo.

“Sinclair no tiene suficientes derechos digitales de suficientes clubes para tener un producto directo al consumidor viable”, dijo Rob Manfred el 11 de octubre en el CAA World Congress of Sports en Nueva York y luego declaró que la liga no iba a rescatar a las RSN.

“Hemos sido muy claros desde el principio que vemos los derechos (de transmisión y de apuestas) como extraordinariamente valiosos para el beisbol, y no solo los vamos a dejar de lado para ayudar a Sinclair”, añadió.

De acuerdo al New York Post, el nuevo servicio de la MLB podría lanzarse en 2023 y la idea es que se paguen tarifas menos costosas que las que en la actualidad se pagan por el servicio de televisión por cable, para que los locales puedan disfrutar de los partidos en casa de sus equipos; mientras que el servicio MLB.TV, que ofrece los juegos de fuera de los mercados locales, seguiría activo.

deportes@eleconomista.mx

kg