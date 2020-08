Los equipos de la Liga Expansión MX no aspiran a subir a la Liga MX durante dos años, pero eso no significa que no haya un fin por el cual competir en la nueva segunda división mexicana.

Dentro de las bondades de la categoría está el desarrollo de jugadores, técnicos y el crecimiento de los clubes para lograr el ascenso, con las certificaciones debidas, para cuando la Primera División habrá su puerta nuevamente.

“Sin duda el nuevo formato tiene que permitir a los clubes poder explorar y ver otras opciones de jugadores como de técnicos. La realidad es que en esta búsqueda de nuevos valores en la división tiene uno que explorar gente nueva y darle oportunidad. Nosotros visualizamos en Chaco (Christian Giménez) un técnico capaz, preparado, que conoce bien el medio mexicano”, apunta Gabriel Orantes, vicepresidente del Cancún FC.

El equipo de Quintana Roo le brinda la oportunidad a uno de los tres técnicos debutantes en el torneo y uno de los tres más jóvenes, ya que Giménez cuenta con 39 años y solo Gerardo Espinoza (38) y Alexis Moreno (30) son menores que el exjugador de Cruz Azul.

En general, el promedio de edad de los 16 entrenadores en la Liga Expansión es de 46.6 años, con Jorge Dávalos, de los Leones Negros, como el mayor con 63 años y con Ricardo Valiño (Club Atlético Morelia, con más juegos dirigidos en segunda división con 230. Además, sólo dos entradores han estado más de 15 partidos al frente de un equipo de Liga MX: Roberto Hernández (84 juegos), técnico de Correcaminos, y David Patiño (60), entrenador de Dorados.

“La sabiduría dentro del futbol te la da la experiencia que vas viviendo, yo no le veo el acta de nacimiento a nadie, ni jugador ni técnico, lo que veo es su capacidad, lo que puede darle a nuestro club y lo que visualizo en Chaco es una persona con muchas ganas de trascender, con la mira en estar en Primera División pronto y eso es lo que queremos”, agrega Orantes.

Prepararse para el ascenso

De acuerdo con Enrique Bonilla, “el descenso está cerrado por 6 años y a partir de esta temporada todos los clubes de la nueva liga de ascenso podrán empezar a presentar su documentación y cumplir sus requisitos, para que en la temporada 21-22 puedan competir y el ganador pueda subir”.

Al respecto, Gabriel Orantes comparte que “no tenemos que esperar a que en algún momento haya el derecho al ascenso, tenemos que trabajar fuerte para ganarnos ese derecho y que es un proceso a dos o tres años. Esperemos que sea lo más pronto posible porque es la gran finalidad de todos los proyectos”.

Una de las innovaciones de la Liga Expansión MX es que vendió sus derechos de transmisión de manera centralizada y eso ayudo a que las principales televisoras deportivas de México se hicieran con los derechos de transmitir los partidos, un acuerdo que ayudaría a crear un mejor producto para la audiencia.