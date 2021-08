Jaime Lozano finalizó, oficialmente, su relación con la selección mexicana. Tras su paso por dos años y medio deja un legado de una medalla panamericana, una olímpica y el traspaso de un juvenil a Europa (Johan Vásquez, al Genoa de Italia). Pero para la Federación Mexicana de Futbol (FMF), su trabajo deja un resultado todavía más valioso: posicionar al Tri en el top 3 del mundo.

“Aspiramos a estar en el quinto partido de un Mundial y para ello estamos convencidos de que es mucho más fácil si tenemos una estructura y organización que represente un top 8 mundial, hablando de todo lo que tenga que ver con justicia, relaciones institucionales, responsabilidad social, entre otras cosas. Hemos trabajado un año y medio en tener ese rumbo conciso y fuerte, porque en el rumbo deportivo Jaime nos puso en el top 3 mundial”, analizó Yon De Luisa, presidente de la FMF, en la despedida de Lozano.

El ex entrenador olímpico tiene 42 años, una edad muy joven en comparación de algunos de sus colegas, como Víctor Manuel Vucetich (66) o Miguel Herrera (53); sin embargo, sus aspiraciones siguen siendo rumbo a crecer. Define su futuro en una frase: “Siempre he dicho que me considero alguien que quiere hacer un cambio generacional y no un relevo, quiero hacer las cosas muy bien y espero algún día estar en Europa dirigiendo”.

Lozano se posicionó como el segundo mejor entrenador que ha tenido la categoría sub 23, la más ‘adulta' dentro de todas las selecciones juveniles, solo superado por el oro de Luis Fernando Tena en 2012. Su nombre empieza a sonar entre los aficionados de Chivas y Pumas, equipos de alta tradición que se ubican de media tabla para abajo.

“Por el momento no me gustaría hablar de eso por respeto a los colegas que están dirigiendo a estos equipos (...) Me encantaría tener una muy bonita oportunidad nuevamente en la liga, estoy muy agradecido que clubes tan importantes busquen que yo los dirija, pero creo que (ahora) tienen a la gente idónea, voy a esperar, después de hoy (despedida de la FMF) pasarán algunas cosas, tenía que esperar a cerrar mi ciclo en selección y seguramente en estos días platicaremos un poquito más y vendrá alguna noticia”.

Durante el torneo olímpico, Jaime mencionó que le gustaría ver a más futbolistas mexicanos emigrando a Europa. Ahora, con sus deseos de dar el salto a ese continente, describe cuáles deben ser los pasos de otros entrenadores jóvenes para lograrlo.

“Primero, estar muy preparados, la preparación debe ser constante para tener oportunidades en donde estamos; luego, dar resultados. Creo que algo muy bueno en este preciso momento es que Nacho Ambriz está en una liga de muy buen nivel (Segunda División de España), así como Gonzalo Pineda (en la MLS). Es importante que nos den la posibilidad de trabajar, estar preparados y después dar resultados, porque para muchos directivos y aficionados esto es lo realmente importante”, expresó Lozano a El Economista.

Mientras llega la oportunidad para dirigir en el Viejo Continente, describe que se prepara con cursos y viajes de observación a clubes y técnicos de allá. Su decisión de dejar a la selección la tomó prácticamente desde que la tomó, a finales de 2019; lo que ha cambiado es que le gustaría regresar al Tri mayor pero con una trayectoria más pesada en experiencias y conocimientos.

“Los sueños hay que pelearlos y quiero estar totalmente preparado para mañana, cuando tenga posibilidad de ser candidato a selección mayor. Ahora, aunque hubiera ganado oro en Tokio, esta decisión ya la teníamos muy clara ambas partes (él y la FMF). Quiero seguir creciendo y mejorando”.

El perfil ideal para sustituir a Lozano

“Mexicano, joven, bien preparado, con gran ilusión de querer dejar huella tanto en selección como en la Liga MX y en otros países”. Ese es el perfil que Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales de la FMF, busca para el relevo de Jaime Lozano rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque el directivo no descarta a un extranjero, le da prioridad a los que ya trabajan dentro de la estructura de la FMF: Luis Pérez, entrenador de la selección varonil sub 20; Raúl Chabrand, de la sub 17; y Christian Flores, de la sub 15.

“Tenemos gente muy capaz dentro de la estructura de selecciones menores, tenemos posibilidad de hacer el proceso con ellos, porque puede ser muy interesante si empiezan a trabajar desde ahora con estos jugadores que pelearán por el Mundial sub 20 (Indonesia 2023) y después por el pase a París 2024; podría llegar muy bien caminado para repetir el éxito de Jaime”.

Para los próximos Juegos Olímpicos, los futbolistas deberán ser nacidos de 2001 en adelante, es decir, los de la generación que actualmente dirige Luis Pérez.

El ex capitán de Rayados tiene 40 años y se sumó a la estructura de la FMF en agosto de 2020, cuando asumió como entrenador de la sub 17. Cuenta con licencia UEFA Pro, un Máster en Dirección Deportiva de la escuela del Real Madrid y estuvo poco más de dos años como asesor y segundo entrenador en el Club Toledo, de la Tercera División de España.

“Consideramos que tenemos a los mejores en selecciones menores para potenciar el proyecto, es una gran baraja para que cuando tengamos que elegir podamos hacerlo: Luis tuvo gran experiencia preparándose en Europa, Raúl, con gran experiencia en Liga MX sub 20 al igual que Christian. Tenemos una gran oportunidad de que esta estructura pueda ser exitosa y promoverla para el futuro”, concluyó Torrado.

