Acapulco, Gro. El tenis no es el deporte más popular ni el más practicado en nuestro país, pero es un nicho de mercado que ha explorado una empresa nacional: Grupo Pegaso con Mextenis. Sus acuerdos con la ATP y la WTA —las dos instituciones de tenis profesional más importantes del mundo— permiten que las máximas figuras de este deporte puedan venir a México.

Mextenis se ha interesado en pagar por las licencias de torneos ATP 500, 250 y ahora por un Abierto en la Ciudad de México, categoría Challenger en el deportivo Chapultepec. A eso hay que sumarle que también son los organizadores del Abierto Mexicano de Gimnasia.

En datos que pudo obtener este diario, los ingresos anuales por estos eventos son entre 230 y 260 millones de pesos.

—¿Qué razones motivaron a Mextenis a responsabilizarse del Abierto Mexicano de Tenis?

“Mextenis empezó como una necesidad de mercado y por una necesidad de un grupo bancario que es Banco Mexicano. Hace 25 años, los dueños del banco eran super fans del tenis. Entonces, el torneo nace ya en un nicho muy específico de mercado con el tenis, que tiene un público que pocas veces se le atiende”, responde a El Economista, Raúl Zurutuza, director de Mextenis.

Pese a que en nuestro país el tenis no es uno de los deportes más populares (no figura entre las ocho preferencias más importantes según la última encuesta de Consulta Mitofsky) y tampoco tiene una estrella mediática, Mextenis, se ha consolidado en la industria internacional.

El Banco Mexicano fue el primer patrocinador del torneo y lo hizo durante los cinco primeros años bajo la gestión de Carlos Gómez y Gómez, presidente del Banco, Jesús Topete y Gastón Villegas.

Después de 25 ediciones, la experiencia, el reconocimiento de los tenistas, la respuesta de los aficionados con su asistencia y la transmisión de los juegos por televisión de cable ha funcionado como inercia para invertir en el ATP 250 de Los Cabos y en el torneo Challenger.

“Hemos encontrado esos nichos de aficionados al tenis en el país. Sabemos que el mercado de fútbol está saturado y éstas son áreas de oportunidad. A nivel internacional, el tenis tiene muchos seguidores y eso ayuda a que sigamos creciendo nuestra plataforma de deportes. El Abierto se hace con capital 100% mexicano-privado que viene de la familia Burillo, responsables de Grupo Pegaso”, señala José Fernández, director del Abierto de Los Cabos que en agosto tendrá su tercera edición.

El costo por realizar el Challenger en la Ciudad de México se valúa en 6 millones de pesos y el contrato con la ATP se renovaría cada año para tener el torneo. La inversión para el nuevo torneo es tripartita: Mextenis, gobierno de la CDMX y el club de Chapultepec, con un contrato por tres años para usar instalaciones.

—¿Por qué organizar un tercer torneo de tenis si aún no se ha terminado de pagar por el ATP 250 de Los Cabos?

“Me alcanza para hacer el Challenger Open. Esperemos que el dólar no nos peque un susto. Me falta un año para terminar de pagar Los Cabos, es decir, como 40%. No son cantidades fáciles de pagar y esperemos que este año el torneo llegue a su punto de rentabilidad. Tendremos que hacer para ello quizá algunos recortes sin escatimar la calidad”, dijo Zurutuza.

El director del Abierto en Los Cabos señala que el éxito de contar, por ejemplo, con Juan Martín del Potro en el cuadro de tenistas este año se debe a que “la gente ya conoce nuestro handicap, es decir, cómo elaboramos el evento, cómo tratamos a los jugadores y prestamos atención a las necesidades que necesitan, incluso por los reconocimientos que tenemos de la WTA y ATP”.

Por su parte, el ATP respondió a El Economista que el éxito de Mextenis se puede atribuir a su visión de largo plazo realizando torneos profesionales de clase mundial.

“Acapulco es un gran ejemplo para Los Cabos, sigue el mismo camino y nos entusiasma que Mextenis es parte del ATP”, dijo.