El mexicano Jonathan Soto, de 28 años, vivirá su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos de Invierno cuando debute en Beijing 2022 el próximo viernes 11 de febrero en la prueba de esquí de fondo 15 km en estilo clásico.

El duranguense no se apresuró a predecir el puesto en el que se ubicará al término de su competencia, su única promesa es buscar su mejor carrera hasta el momento. Para su entrenador Germán Madrazo, quien compitió en la misma prueba cuatro años atrás en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, el objetivo es que Jonathan mejore lo que él logró una edición antes y que el relevo en el esquí de fondo continúe para México.

“Entender el objetivo primordial de todo esto. Me tocó abrir la puerta para este deporte del cross country skiing en los Juegos Olímpicos y lo importante es que la estafeta sigue con mexicanos compitiendo en ediciones continuas, algo que jamás había pasado. La expectativa es que mejore lo que yo hice y que después lo vuelva a mejorar, que nosotros le ayudemos. Lo que importa es que desarrollemos el deporte para los mexicanos hasta que llegue un punto en el que podamos estar en el top 50% del mundo. Comprender que en México no hay nieve (...). Es para nosotros como mexicanos muy difícil salir a competir en un deporte en el que no tenemos los medios”, dijo Madrazo en conferencia de prensa.

Madrazo compitió con 42 años en la justa de 2018 y con sólo 12 meses de haber comenzado en el esquí. Terminó último la carrera, 26 minutos después del campeón, el suizo Dario Cologna. Soto tampoco cuenta con una amplia trayectoria en el deporte, comenzó a competir para México oficialmente en 2019 y en 2021, en su primer Mundial, logró la cuota olímpica para el país.

De acuerdo a las predicciones de Sports Illustrated, el favorito para llevarse la medalla de oro es el representante del Comité Olímpico Ruso, Alexander Bolshunov, quien debutó en PyeongChang 2018 con cuatro medallas y en la actual justa invernal ganó el oro en el esquiatlón 15 km + 15 km. El ruso también fue medallista de oro en el Mundial de esquí nórdico de 2021.

Otros atletas a seguir son el noruego Johannes Høsflot Klaebo, quien ya poseé una medalla dorada en los Juegos de Beijing en la prueba de esprint en estilo libre, que fue campeón de tres pruebas en los Juegos de PyeongChang y que tiene el récord de victorias en carreras de la Copa del Mundo con 47. Además del finlandés Iivo Niskanen, medallista de bronce en el esquiatlón de estos Juegos.

La transmisión de la competencia comenzará a la 01:00 horas del viernes tiempo de la Ciudad de México, señal que lleva en vivo MARCA Claro y Claro Sports a través de Youtube.

