Guiliana Olmos reconoce que se encuentra en su mejor nivel deportivo. Lo afirma 72 horas después de haber ganado el título de dobles femenil junto a Gabriela Dabrowski en el Mutua Madrid Open, el Masters 1000 que significa fidelidad a su método de preparación y filosofía de aprendizaje continuo.

“Siento que estoy jugando en nivel Top 10 y mi meta este año es terminarlo ahí. Creo que sería un gran logro, pero no me gusta enfocarme en los rankings, si no en llegar preparada a los partidos, disfrutar que puedo viajar, hacer lo que me gusta y sé que si hago eso, voy a jugar mi mejor tenis y si estoy jugando mi mejor tenis, no voy a ganar todo, pero me va a ir bien y los resultados van a venir”, explica a El Economista.

Los abrazos con ‘Gaby’, la celebración de cada punto a favor con un “hi5”, la sonrisa estampada al sostener con ambas manos el trofeo de Madrid y en el cuello, se asoma el collar con el dije de los aros olímpicos. La imagen plena que refleja a Giuliana en el nivel más alto de su carrera.

“Ganamos porque estábamos muy agresivas, teníamos mucha confianza. Este año estoy jugando mejor en arcilla y eso también me ayudó. Con Gaby he mejorado mucho, tiene mucha experiencia y nuestros juegos se complementan. Fue difícil al principio del año porque perdimos muchos partidos, muy cerrados. Después de entrenar más sabemos cómo jugar los puntos y he aprendido mucho de ella. Gaby y yo hemos tenido muchos partidos y eso nos ha ayudado. Cuando juegas más con tu compañera tienes más confianza y sabes qué juegos son mejores y los planes durante el partido”.

A partir del 9 de mayo, la WTA puso el nombre de Giuliana en el sitio 11 del mundo y el de Dabrowski en el 8. El Masters 1000 español representó el segundo título en su carrera en esta categoría, sin duda el más importante, pues el primero se remonta a Roma 2020, en septiembre, junto a la canadiense Sharon Fichman. Aquel resultado, la empujó a terminar ese año en el lugar 61 del ranking, tabla que no presiona o altera su dinámica de preparación.

Los hechos hablan por sí mismos. En seis meses, desde noviembre 2021 al mayo actual, saltó del lugar 18 al 11. Falta un escalón por subir y resalta dos ventajas en su presente para conseguirlo: entendimiento recíproco con el juego de la tenista canadiense y la felicidad fuera de la cancha.

En el primer aspecto, el título de Madrid fue el primero junto a Dabrowski y su cuarto trofeo en dobles. Guiliana ganó en Roma con la canadiense Sharon Fichman, y en Acapulco (WTA 250) y Nottingham (250) con la estadounidense Desirae Krawczyk.

“Con Gaby no ha cambiado mucho mi juego, ha mejorado mi saque, mis devoluciones. Siento que todo ahora está muy bien. Gaby juega un poco diferente, le gusta mucho estar cerca de la red y tiene buena mano. De fondo trato de sacar bien y jugar agresivo para que le pueda dar pelotas donde se puede terminar el punto en la red”.

En el segundo aspecto, el de la felicidad, indica: “Mejoré mi alimentación, hago todo lo que puedo para ser feliz fuera de la cancha, cuando lo estoy, juego mi mejor tenis, mi vida es muy importante y entre muchas cosas este año, estoy haciendo lo que me hace feliz”.

