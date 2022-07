Si fuera LeBron James quien estuviera detrás de las rejas en Rusia ¿el gobierno de Estados Unidos actuaría diferente? ¿La NBA hablaría más del tema?.

¿Qué pasaría si la WNBA incrementara el salario a las jugadoras? ¿Se podría haber evitado la detención de Brittney Griner en territorio ruso, donde buscaba jugar en la liga de basquetbol por la temporada? Muchos cuestionamientos como los anteriores son centro de la polémica dentro de Estados Unidos cuando se intenta negociar con la justicia rusa la liberación de la centro estrella de Phoenix Mercury de la WNBA.

LeBron James hizo un comentario del caso que generó controversia. En un tráiler de 34 segundos de un nuevo episodio de su programa "The Shop", cuestionó cómo se sentiría al regresar a los Estados Unidos si estuviera en la situación de Griner.

Durante 110 días, ahora, ¿cómo podría sentir que Estados Unidos la respalda? Me sentiría cómo, '¿Quiero volver a Estados Unidos?'", mencionó James.

Ese fue un clip de parte de la temporada cinco del programa, que saldrá en YouTube el 15 de julio. La cita provocó una reacción violenta, tanto que el delantero de los Lakers, que pidió a los atletas que usaran su voz para ayudar amplificar la gravedad de la situación de Griner en junio, quería aclarar su mensaje y trató de explicar mejor sus pensamientos en Twitter.

"Mis comentarios en 'The Shop' con respecto a Brittney Griner no criticaron a nuestro hermoso país. ¡Simplemente estaba diciendo cómo probablemente se siente emocionalmente junto con tantas otras emociones, pensamientos, etc dentro de esa jaula en la que ha estado durante más de 100 días! En pocas palabras, #BringHerHome", escribió James.

Griner fue detenida en Rusia desde febrero, después de que la aduana supuestamente encontrara cartuchos de vaporizador que contenían aceite de hachís (concentrado de marihuana) en su equipaje. Actualmente se encuentra en medio de un juicio y se ha declarado culpable de cargos por drogas.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también compartió un comentario sobre la situación de Griner durante una conferencia de prensa de la NBA Summer League en Las Vegas. Explicó que han tenido múltiples discusiones extensas con la administración, el Departamento de Estado, su familia y sus representantes.

Silver también explicó que desde el principio, se les sugirió que no llamaran demasiado la atención sobre Griner porque eso podría complicar un posible intercambio. Por ahora, sintió que la administración está haciendo todo lo posible en lo que claramente es una situación compleja.

“Sé que hay problemas muy difíciles que la administración de Biden tiene que enfrentar en términos de lo que es apropiado poner sobre la mesa. Pero tengo entendido que la familia está muy satisfecha con lo que están preparados para hacer en este momento. Estoy abierto a sugerencias de otros", dijo.

Vanessa Nygaard, coach de Phoenix Mercury acusó al gobierno de Estados Unidos por sus acciones aletargadas.

“Si fuera LeBron, estaría en casa, ¿verdad? Es una declaración del valor de la mujer. Es una declaración del valor de una persona negra. Es una declaración del valor de una persona gay, todas estas cosas y lo sabemos. Y eso es lo que duele un poco más. Es genial que ella haya podido traernos este mensaje. Y espero que algunas personas presten atención a eso”.

Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sugirió que tales argumentos sobre raza y género van en contra de los muchos esfuerzos del presidente Joe Biden en nombre de las comunidades minoritarias.

"Este es un presidente que ha luchado a largo de su carrera por esas comunidades: LGBTQ, las mujeres, las personas de color, y se ha visto en las políticas que ha presentado”, dijo.

Griner ha dicho que jugaba en Rusia debido a los bajos salarios que se pagan a las atletas en Estados Unidos, lo que, según dificulta ganarse la vida.

Datos del sitio web Basketball Reference sugieren que el jugador en la NBA gana en promedio 5.3 millones al año, según información de 2021-2020. Estrellas como Stephen Curry y Kevin Durant, que ganan 45.7 millones y 42 millones al año, respectivamente. Sin embargo, en la WNBA, el salario promedio es de 130,000 al año. Si bien la temporada es más corta y las jugadoras solo tienen la mitad de juegos que sus contrapartes masculinas, la disparidad significa que los hombres ganan 44 veces más que las jugadoras. Es por eso que atletas como Griner también juegan para UMMC Ekaterinburg de Rusia o para otros equipos en lugares como Turquía, China y más allá. En particular, el equipo de Griner, el UMMC Ekaterinburg de Rusia, es propiedad de un oligarca con vínculos con Vladimir Putin, quien, según se informa, invierte millones en el club.

Griner ganaba hasta 227,000 dólares como una de las mejores jugadoras en los Estados Unidos y en Rusia le pagaban 1 millón al año. El viernes pasado, Terri Jackson, directora ejecutiva de la WNBA dijo que esperaba que la detención de Griner obligara a Estados Unidos a tener una conversación sobre la igualdad salarial.

“A pesar de lo doloroso que es todo esto, nos obligará a tener una conversación real sobre la equidad salarial, o la inequidad, para el caso”, dijo la Sra. Jackson.

deportes@eleconomista.mx