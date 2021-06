Frida Kahlo es sinónimo de lo disruptivo, pero también de una marca poderosa que traspasa fronteras. Es por eso que su ‘fichaje’ con la selección femenil mexicana augura proyectos que impacten más allá del futbol.

“Las dos partes estamos aportando las marcas y el expertise que hay para unir esfuerzos, generar ingresos y, sobre todo, para que haya un legado en un proyecto social”, describe a El Economista, Alejandro Hütt, representante de la Fundación Frida Kahlo.

La marca de la artista mexicana, manejada por su nieta y bisnieta, ha concretado una alianza con el Tri Femenil a través de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). En un principio, el trato está pactado hasta 2023, pero visualizan que sea el inicio de una relación “para siempre”.

“Nuestro objetivo más importante es que esto empodere a la mujer, catapulte al futbol femenil en México y que además lo podamos materializar con acciones muy concretas y beneficios tangibles: que se traduzcan en becas y que a más niñas les ayudemos a darles herramientas.

“Olvídate de si una niña se convierte en futbolista profesional, más allá de eso, que esto les permita tener oportunidades a niñas de todo el país e incluso inspirar a niñas en todo el mundo porque Frida es mundial”, agrega Hütt.

El representante de la familia Kahlo señala a este diario que las negociaciones con la FMF empezaron hace unos meses y que la figura clave fue Beatriz Ramos, directora de comunicación de la organización de futbol.

“Hay una muy buena relación de años con Betty, es un elemento muy valioso para la FMF y es muy sensible a los temas sociales, se ve en la labor que hizo en Tigres. Me acerqué a ella para preguntarle cómo vería el unir a Frida con la selección femenil e inmediatamente lo entendió, se entusiasmó y empezamos a trabajar en el cómo. Luego se logró la aprobación de Yon De Luisa (presidente de la FMF), quien también es muy sensible a estos temas”.

La relación incluye tres principales acciones: el lanzamiento de contenidos de comunicación, activaciones sociales y una línea de productos que una a ambas marcas (al Tri Femenil y a Frida Kahlo).

La FMF no reveló detalles sobre ninguna de las tres, pero aseguró que el 10% de los ingresos por la venta de esos productos serán proporcionados a causas sociales que impulsen el futbol en niñas mexicanas de situaciones vulnerables. El 90% restante de ingresos se repartirá a partes iguales (45 y 45) entre la FMF y la familia Kahlo.

“Definiría a este vínculo como una alianza de empoderamiento, más que comercial, con el objetivo de mandar mensajes a todas las niñas del país de lo que podemos lograr. El motivo principal es comunicar y fortalecer el empoderamiento de la mujer; los productos tendrán un beneficio secundario. Buscamos que la asociación de las dos marcas sean fuente de inspiración para niñas y mujeres de México y el mundo”, comentó, por su parte, Yon De Luisa.

Respecto a dichos productos, Alejandro Hütt explica que aún se encuentran en pláticas para definirlos, pero que explotarán a las marcas con las que, tanto la FMF como la familia Kahlo, tienen licencias, como Converse, Distroller o Chocolate Abuelita. Por lo pronto, vislumbra una muñeca con el jersey del Tri.

“Con Distroller vemos natural el hacer algo, como una muñeca de Frida con la playera de la selección, algo que motive a muchas niñas. Evidentemente hay una experiencia de la familia Kahlo con el tema de licencias y también hay una experiencia en el lado deportivo de la FMF. El oficializar la relación nos permite que tanto los licenciatarios de Frida y de la FMF sepan que ya se unieron y empecemos a ver qué marcas tienen el interés para crear un producto que las junte”.

No obstante, tanto Hütt como De Luisa recalcan que el objetivo de esta relación va más allá de la venta de productos, sino transmitir un mensaje de empoderamiento en el contexto actual del futbol mexicano, donde destacan la liga femenil y las giras continentales de la selección mayor, a cargo de Mónica Vergara.

“El momento del futbol femenil en México es que está creciendo, está logrando más reflectores, espacios en los medios y más atención, las marcas están volteando a ver al deporte femenil en general. Temas como la equidad de género y el empoderamiento de la mujer no son una moda, sino algo que llegó para quedarse en el mundo. La unión de las marcas debe ayudar en este proceso”, destacó Hütt, con experiencia en mercadotecnia deportiva en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y en clubes de primera división de futbol varonil.

Pasión, orgullo, arte y magia son las palabras clave que eligió la FMF para el spot que anuncia la alianza con Frida Kahlo, así como el slogan: “Tu cancha la eliges tú, porque tienes alas pa’ volar”, una frase que caracterizó a la artista durante su vida.

De acuerdo con datos de Google Search citados por Alejandro Hütt, Frida Kahlo es la segunda artista más buscada del mundo en internet, solo después de Leonardo Da Vinci; en julio de 2019, su marca se asoció con la estadounidense Ultra Beauty para lanzar una línea de maquillaje, en un intento por explotar más su reconocimiento internacional.

El camino rumbo al próximo Mundial comenzará en noviembre, y aunque el objetivo principal es clasificar (México no logró el boleto en 2019), también hay otra misión en mente para la FMF: que en 2023, todas las selecciones femeniles mexicanas sean Top 8 del mundo.

“Hemos tenido mucha actividad en la selección femenil mayor, giras muy importantes, estamos confiados en el trabajo de Mónica (Vergara). El objetivo final de la FMF es tener a todas nuestras selecciones en el Top 8”, destacó De Luisa. Actualmente, México ocupa el lugar 28 del ranking FIFA, aunque se mantiene como la tercera potencia de Concacaf detrás de EU (1) y Canadá (8).

