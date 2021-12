Eva Espejo sonríe, llora, grita, pero sobre todo es cobijada en el abrazo de su grupo de jugadoras. El haberse convertido en la primera entrenadora campeona del futbol mexicano es un mérito que hace eco más allá de su equipo, Rayadas de Monterrey, pues también le da un plus como el símbolo que abre las puertas a nuevas generaciones.

“Las niñas de ahora se van a inspirar en Eva y, de ahora en adelante, para ellas va a ser normal ver una jugadora en la cancha, entrenadoras, árbitras y una gran cantidad de mujeres trabajando en algún otra área de un equipo de futbol. Es importante que se difunda esa imagen de Eva como campeona porque ese tipo de historias impactan de sobremanera”, explica a El Economista, Marianela Camelo, directora de contenido en Campeonas MX y Máster en Periodismo Deportivo.

En toda Latinoamérica, solo hubo dos entrenadoras campeonas de alguna liga de futbol femenil en 2021: Eva Espejo, con Rayadas, y la ecuatoriana Wendy Villón, con el Deportivo Cuenca de su país. En el caso de la mexicana, es la respuesta de años de picar piedra incluso desde antes de la creación de la Liga MX Femenil, convirtiéndose en un perfil histórico.

“El título de Eva impacta de manera muy positiva porque te da esperanza e ilusión de que muchas mujeres puedan estar en un banquillo de futbol como preparadoras físicas, auxiliares técnicas, médicas, inspectoras de autoridad, son muchas las posibilidades para las mujeres y la Liga MX Femenil está empujándolas porque, por ejemplo, en el torneo sub 17 tiene que haber sí o sí una mujer en el cuerpo técnico. Hoy, esta es una realidad que hace años se veía muy lejana, ahora se abre una puerta grande en un deporte que ha crecido mucho y la liga ha sido un impulsor”, agrega Gaby Batocletti, periodista deportiva y recientemente titulada como Directora Técnica por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Con solo seis meses en el cargo, Eva Espejo lideró a Rayadas al segundo mejor torneo de su historia con 44 puntos y diferencia de goles de +35, que solo son superados por el Apertura 2019, donde lograron 48 y +36, respectivamente. Además, rompió la posibilidad del tricampeonato de sus acérrimas rivales, Tigres, y le dio una segunda estrella al Club de Futbol Monterrey.

“Es algo extraordinario que se tiene que celebrar porque muchas veces cuando pensamos en México no nos damos cuenta del impacto y la dimensión que está teniendo esto internacionalmente. Vemos otras ligas en el mundo que no tienen tantas entrenadoras como en México, se puede hablar incluso de la liga de Estados Unidos y aquí tienes entrenadoras jóvenes, como Eva con solo 35 años. Cuando hablamos de futbol, hablamos de que las niñas sueñan con ser jugadoras pero también es importante que sueñen con que pueden ser directoras técnicas y que también pueden lograr esto”, apunta Camelo.

Mientras en la Liga MX Femenil un total de seis entrenadoras iniciaron el torneo Apertura 2021, en la NWSL (liga de EU), solo dos lo hicieron. Por su parte, las ligas sudamericanas de mayor renombre como Brasil, Argentina y Colombia tuvieron a hombres como entrenadores campeones. El papel que Espejo empezó desde 2017, al ser la primera directora técnica subcampeona con Pachuca, ha sumado a otras como Carla Rossi, semifinalista con Querétaro, o Karina Báez, debutante con Pumas.

Ser directora técnica en México es un camino en el que las mujeres aún se están abriendo paso, pues de acuerdo con la experiencia de Gaby Batocletti, la balanza promedio aún está en una mujer por cada seis hombres que estudian para convertirse en entrenadores. No obstante, la analista señala que en la actualidad hay cada vez más chicas optando por estudiar para ser preparadoras físicas o tener otro cargo dentro del futbol, algo que antes no se veía con frecuencia.

“Soy mamá de dos niños, tengo trabajo y casa que atender, sí se me complicaba estudiar para directora técnica. Creía que sabía mucho de futbol o al menos lo indispensable y cuando empecé a estudiar me di cuenta que tenía muchísimas cosas por aprender, con el curso tienes otra perspectiva. Graduarse es tan difícil como quieras que sea, si estás dispuesta a estudiar y aprender algo más es como cualquier otra carrera, aquí dura dos años, con seis horas una vez a la semana.

“Cuando empecé el curso solo habían mujeres en la carrera de directoras técnicas y ahora incluso hay jugadoras en activo que están estudiando el curso de preparación física cada vez más. Hay muy buen nivel en la Liga MX Femenil, todas las chicas han arropado las oportunidades que se les dan y eso llama la atención, que en un país como el nuestro, con dejos de machismo, estén figurando tantas chicas es importante”.

El campeonato también impulsa la reputación de Eva Espejo, que ya de por sí era de una luchadora incansable que está en constante preparación. Ahora, señala Marianela Camelo, se le verá como una de las entrenadoras mejor cotizadas de México y, aunque podría visualizar horizontes como Estados Unidos o Sudamérica, tiene la confianza de Rayadas para consolidarse allí y buscar hacer todavía más historia.

¿Qué gana la Liga MX Femenil con el título de Eva Espejo?

“Gana el decir que en tan poco tiempo, no van ni cinco años de liga, se han dado frutos increíbles y Eva es uno de esos frutos. La liga pudo decir que empezó con buenos cimientos, tan buenos que ya están creciendo y echando raíz, y que nos están dando algo que disfrutar, que lo de Eva es un proyecto que no tomó años enteros, así que también es un triunfo definitivamente de la liga por darle espacio no solamente a jugadoras, sino también a más mujeres para que se puedan desarrollar en otras áreas. Hay que amplificar este tipo de mensajes y entender que México está mostrando la pauta a ligas que ya tienen muchos más años de existir”, resalta la directora de Campeonas MX.

Se mantienen los récords en audiencias y asistencias

De acuerdo con cifras de la Liga MX, la final de vuelta del Apertura 2021 entre Tigres y Rayadas, disputada en lunes por la noche, alcanzó un récord de audiencia por streaming de 146,505 espectadores, que representa un incremento del 26% con respecto a la última edición, la del Guardianes 2021 entre Tigres y Chivas.

Solo el perfil de Facebook de Tigres Femenil registró más de 140,000 espectadores en su momento cúspide durante la noche del lunes, duplicando el récord anterior que había sido de 64,608 en la edición de la final regia del Guardianes 2020.

En total, los streamings alcanzaron a más de medio millón de aficionados (566,000) a lo largo de diversos momentos de la transmisión, también contando con 23,000 interacciones gracias al impulso de los contenidos en las diversas plataformas de la Liga MX y la Liga MX Femenil.

En cuanto a asistencia, ‘El Volcán’ recibió a 36,843 aficionados la noche del lunes, siendo el aforo más grande de todo el torneo Apertura 2021 en la Liga MX Femenil, pese a que solo se permitió el 90% de capacidad del inmueble. No obstante, el récord de una final lo posee la del Clausura 2018, cuando un total de 51,211 asistieron también a una final regia.