La introducción de la estadística avanzada cada día es más común en el deporte. Para disciplinas como el beisbol o futbol se ha vuelto fundamental y un diferenciador en la contienda al campeonato, pero en el tenis el análisis de datos tiene margen de mejora. En el Abierto de Monterrey las tenistas respondieron a El Economista que su preparación se concentra más alrededor del trabajo físico y de observación, que en la revisión de estadísticas, aunque sí se utiliza la herramienta de video, ya sea para corregirse a sí mismas o para estudiar a las rivales.

La colombiana de 20 años, Camila Osorio, es la tenista latinoamericana mejor posicionada en el ranking de la WTA, actualmente ocupa el peldaño 44 y confía en que su entrenador, Ricardo Sánchez, la puede ayudar a seguir escalando. El español ya logró colocar en 2008 a la serbia Jelena Jankovic en el número uno del ranking mundial. Osorio, a pesar de ser una tenista de la nueva generación, se apega al método que por más de 30 años ha sido efectivo para su mentor.

“Imagínate cuántos años lleva mi entrenador en el circuito, él tiene ese método de los cubos y así, no nos enfocamos mucho en las estadísticas, sino más en correr y meter bolas. Él tiene su sistema y lo trabajamos como lo ha hecho toda su vida”, dijo Osorio a este diario.

Sánchez, de 62 años, lleva más de media vida en los banquillos del circuito profesional, ha sido parte de la formación de tenistas como Jankovic, Fernando Verdasco, Caroline Wozniacki y Nicolás Massú.

A su vez, tenistas como la española Sara Sorribes, de 25 años, indican que la fortaleza de su preparación se concentra en lo físico: “Sí que es algo que ayuda (el análisis de estadísticas), pero la base para mí sigue siendo estar bien preparado, estar fuerte físicamente y conseguir tener los mejores tiros posibles”.

—¿Qué tan común es que en la gira los entrenadores ayuden a las tenistas a mejorar su desempeño con base en los números?

“(Las estadísticas) son cosas que uso para mí, para ver qué le funcionó y qué no, pero no es algo que lo comparta mucho con mi hermana. Cuando necesito ver esas estadísticas lo hago normalmente en una aplicación de la WTA, cuando te metes al score del partido ahí te ponen todas las estadísticas”, dijo Patricio Zarazúa, hermano y entrenador de Renata.

Daniel Santillán, periodista en Multimedios, señaló que más que observar las estadísticas, en el tenis se suele revisar más el video. Una práctica que lleva a cabo la canadiense Leylah Fernández para estudiarse a sí misma y Patricio Zarazúa para estudiar a las rivales de Renata.

“Uso mucho YouTube y páginas para ver videos. Si abres YouTube, tan sólo con poner el nombre de la jugadora contra la que juega Renata salen todos los últimos tres o cuatro años porque ahora la mayoría de los torneos WTA graban todos los partidos (...) Esa es una herramienta que yo uso cuando no conozco a la tenista contra la que juega mi hermana, pues ahora que ya llevo mucho tiempo viajando con ella conozco a muchas de las jugadoras”, dijo Patricio, e indicó que también se apoya en Tennis Channel Plus y en ESPN Plus, que cuentan con la cobertura de todas las canchas y donde se almacenan los partidos. Además, para la obtención de datos duros utiliza la plataforma SofaScore, donde encuentra estadísticas como errores no forzados, saques o winners.

“Es puro tenis (técnica) lo que practican o puro físico. Sí debe de haber un momento en el que el coach les da una radiografía del tenista o de la rival, pero fuera de eso no es tan común, como en el beisbol donde sí se ocupa demasiado. Aquí es ver el video del rival y conocerlo más que nada en el servicio, que para eso es más video y también te puedes apoyar en algunas estadísticas, aunque eso también puede cambiar”, explicó Santillán.

El periodista especializado en tenis argumentó que la tenista Zheng Qinwen, que enfrentó a Leylah Fernández en la segunda ronda, tuvo 40% de efectividad en el saque contra la canadiense, mientras que en primera ronda tuvo 90 por ciento.

Sorribes, por ejemplo, se sienta con su entrenador a platicar sobre lo que han observado de sus rivales, “y a partir de ahí yo siempre acabo apuntando en una libreta las cosas que me han quedado claras o el plan a seguir. Me gusta tenerlo ahí porque si en un momento dado en el partido pierdo un poco el esquema, puedo volver a leer y ver lo que he escrito cuando estaba tranquila”.

Fernández, a su vez, evita concentrarse en su rival, más bien, “trato de pensar en mi juego, en el que mi papá me enseñó desde chiquita. No trato de pensar mucho en mi contrincante, entonces no miro las estadísticas, no miro sus partidos, sólo miro lo que yo tengo que hacer”, dijo la número 21 del ranking de la WTA.

—¿A qué se puede atribuir que los tenistas no estén adoptando ese tipo de herramientas que en otros deportes han dado resultados?

“El tenis es un deporte muy cambiante en el sentido de que viajan por todo el mundo, cambia la altura, el clima, lo que hace que todo tu juego pueda cambiar. También siempre estás enfrentando a rivales distintas, no es como en el futbol que son 18 equipos y ya sabes cómo puede jugar cada uno. Aquí te puede tocar una rival diferente cada día y a lo mejor no es tan atinado. Por eso muchos tenistas no invierten en tanta tecnología, porque al final con repasar un video y saber cómo está es más que suficiente. Esto es un deporte individual y lo que puede cambiar la dirección del juego es lo que haces tú mismo”, respondió Santillán.