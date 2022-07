En un video que dio la vuelta en redes sociales y mostró la última práctica de Rafael Nadal en Wimbledon, se observa cómo el dolor lo invadía en casi todos los movimientos, especialmente en el saque. La estrella de los 22 Grand Slams, se retiró de Wimbledon antes de su partido de semifinales contra Nick Kyrgios, debido a un desgarro abdominal de siete milímetros.

En la última semana el tenista español dejó de hacer entrenamientos de saque y en el All England Club no hizo práctica abierta al público. Tomó la decisión de realizar una práctica ligera de 45 minutos el jueves, y aunque pudo golpear de derecha y de revés sin problema, no pudo ejecutar su servicio con toda su potencia.

La baja de Nadal de la semifinal significa que Kyrgios recibirá un walkover en la ronda final de Wimbledon, donde se enfrentará a Novak Djokovic o Cameron Norrie.

"Desafortunadamente, como pueden imaginar, si estoy aquí, tengo que retirarme del torneo. Como todos vieron ayer, había estado sufriendo de dolor en el abdomen. No estaba bien allí, como dije ayer. Eso está confirmado. Tengo un desgarro en el músculo del abdomen. Estuve pensando durante todo el día sobre la decisión a tomar. Es obvio que si sigo adelante, la lesión será cada vez peor. Eso es lo que puedo decir ahora y me entristece mucho decirlo", dijo Nadal.

El español no estaba seguro de si podría o no jugar en la semifinal después de sufrir su lesión en su victoria de cuartos de final sobre Taylor Fritz. Nadal estaba visiblemente adolorido durante el partido y luego admitió que consideró retirarse en varios momentos debido al dolor que estaba experimentando.

“Me bajo del torneo. He sufrido una rotura en el abdominal. Algo no estaba bien, como dije ayer y me han confirmado que hay una rotura y he estado pensando todo el día qué decisión tomar y creo que no tiene sentido seguir forzando, por el dolor que siento. Es obvio que, si sigo adelante, la lesión puede empeorar. He decidido esto porque no creo que pueda ganar dos partidos así. No es solo que no pueda sacar a la velocidad adecuada, sino que no puedo tener un movimiento normal”.

La lesión abdominal de Nadal y la posterior retirada marcan otro revés frustrante para la estrella de 36 años. Recientemente ha tenido problemas con las lesiones, particularmente una lesión en el pie que terminó prematuramente con su temporada 2021. Esto también termina con las esperanzas de Nadal de tres victorias de Grand Slam en el calendario. Ya había ganado el Abierto de Australia y el de Francia este año al ingresar a Wimbledon. Con la retirada, Rod Laver sigue siendo el único hombre que logró la hazaña, lo que hizo en 1969.

Después de anunciar su retirada de Wimbledon 2022, comentó en rueda de prensa cuál es su calendario más próximo, con la lesión a cuestas y espera entrenar en pista dentro de una semana, y que la lesión le permita estar al 100% en dos o tres o incluso cuatro semanas, según la evolución. Su intención es estar en el Masters 1000 de Canadá, que empieza justo dentro de un mes, para jugar luego el US Open, a final de agosto.

“No he pensado en que dejo de ganar los cuatro grandes este año, sino en mi felicidad diaria y en mi trabajo diario. Hice tests para ver cómo evolucionaban las cosas, pero lo que tenía se hizo más grande. El tiempo de baja será de 2-3 semanas, o eso creo. Lo normal es que dentro de una semana ya pueda entrenar. Espero poder llegar al calendario que tengo marcado para el resto de este verano”.

