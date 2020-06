¿Cuándo regresarán las competencias deportivas? ¿Cómo se preparan los deportistas en el confinamiento? ¿Cuáles son las pérdidas económicas de las ligas? Son algunas de las principales preguntas que se han buscado responder durante la pandemia de Covid-19, pero ¿qué pasa con el aficionado?

Las ligas más fuertes en ingresos a nivel mundial están dispuestas a terminar sus temporadas sin vender entradas al público. En México, la Liga MX decidió cancelar su torneo y la Liga Mexicana de Beisbol no tendrá temporada si no puede vender boletos. Parece que el paro competitivo permite revalorar la aportación del boletaje, pero con la reanudación de las competencias, podrían no contar masivamente con el fan.

“El entretenimiento quedó como una actividad no esencial y cuando se restablezcan los partidos sin posibilidad de ir al estadio, creo que le costará a los aficionados regresar a los estadios, no solo por el riesgo de contagio, la propia sociedad se está ajustando a lo que la oferta le permite consumir y a mucha gente que está confinada le va costar trabajo cambiar su rutina en unos meses a la dinámica de los espectáculos deportivos. La sociedad no podrá ser igual, va a haber ajustes y uno será en el comportamiento de los aficionados. No creo que regresen masivamente a los estadios y que el negocio se recupere muy pronto”, expone Samuel Martínez López, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Esa socialización e interacción que promueve el deporte, agrega, no desaparece, pero “se adapta a las circunstancias”. Sin embargo, un aspecto esencial de esta convivencia que sería fuertemente impactada es la cercanía que se necesita para lograr el sentido de pertenencia, considera Carlos Vázquez Villegas, maestro en psicología deportiva de la Dirección General de Deporte Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Cuando compartimos pasiones, una premisa es la cercanía; la emoción y la pasión están presentes en el aspecto deportivo. La cercanía te genera mucha más pertenencia y aquí vamos a ir en contra de eso. La gente saldrá con una idea de ‘qué raro es’, pero a pesar de su resistencia, se termina adaptando: si no hay otra forma de asistir a un estadio más que aislado, voy a tener que adaptarme a eso”.

Esto lo valida Armando Ibarra, fundador-administrador del grupo Asociación Cruzazulina de Monterrey. “Si en el estadio te dicen que van a dejar entrar al 25% de la afición, a nosotros nos va a pegar como aficionados. Por ejemplo, nosotros en Monterrey, vamos en un autobús a apoyar 50 personas, por la seguridad de la sana distancia, ya no vamos 50, solo vamos a ir 35. Va a impactar en el bolsillo también, si antes nos costaba 800 pesos ir, ahora a lo mejor nos va a costar $1,000”.

Pero esto es cuando se permitan aficionados en los inmuebles, que se desconoce cuándo será. Las autoridades sanitarias clasifican a todo el país en semáforo rojo y permiten a las competencias deportivas, listadas como actividades limitadas, realizar sus juegos sin gente en las gradas. Se espera que para agosto mejoren las condiciones de salud, aunque a partir de octubre se prevé un rebrote de Covid-19, durante la temporada de influenza. El próximo torneo de la Liga MX comenzará el 24 de julio, de modo que en las primeras jornadas no habría aficionados y es posible que se mantengan prohibidas las reuniones públicas, por ejemplo para ver los partidos, y el ánimo del aficionado podría disminuir.

“No es lo mismo ver el partido solo que con tus amigos o con tu familia, no es lo mismo gritar un gol solo que con 10, 20, 30 que le van a un equipo, definitivamente va a impactar el estar aislado”, reconoce Armando Ibarra.

