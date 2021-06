Las formas tradicionales del patrocinio en el deporte empiezan a romperse con la nueva propuesta de llevarlos al mercado accionario. El primero en hacerlo es Kavak, empresa con cuatro años en el mercado que es parte de las denominadas ‘unicornio', es decir, de nuevas tecnologías con valor superior a los 1,000 millones de dólares. Este 2021, Kavak irrumpe con alianzas en las que ahora sus inversionistas son el piloto Sergio Checo Pérez, el portero Guillermo Ochoa y pactaron un primer acuerdo comercial de dos años con los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Beisbol.

Invertir es una apuesta a largo plazo y hacerlo con acciones dentro de una empresa que, en cuatro años alcanzó un valor de 4,000 millones de dólares, suena prometedor.

Nicolás Fernández Talice, Director de Marketing y Crecimiento de Kavak, en entrevista con El Economista, explica que la apuesta de asociación con el deporte en México busca perfiles Top que compartan valores como la competencia, ética y tengan proyección internacional, siendo un modelo que buscarán replicar en su estrategia de expansión, que incluye hasta los primeros cuatro meses del 2022 a Brasil, Argentina y Turquía.

Mientras tanto, al cierre de este año, Kavak tiene en mente al menos unos tres contratos más, entre los que pretende un par de figuras y una liga que “nos llama la atención y estamos en conversaciones con el deporte más grande en México desde el punto de vista nacional”.

¿Cómo es el proceso para que un deportista pueda volverse accionista?

“Es una decisión bilateral. Hemos hablado con varios deportistas a la fecha. El esquema donde se incorpora Memo Ochoa y Checo Pérez es que acceden a acciones de Kavak al precio de la acción corriente del momento.

"Es una empresa privada que no cotiza en una Bolsa internacional. A pesar de que no sea una acción tan líquida con un precio publicado, tiene uno de referencia basado en la valoración de las rondas previas de capitalización que tuvimos, y sobre ese precio por acción acceden a ser parte de nuestra participación accionaria, con la cual con el crecimiento de la organización va a tener réditos a futuro con una mayor cotización de esas acciones. Los montos de las acciones no los revelamos”.

¿Por qué Kavak atrae el interés inversionista de figuras del deporte?

"Hay muchas empresas con un legado de 20 o 30 años y nosotros queremos demostrar que ese legado no es tan necesario y que podemos hacer las cosas igual de bien o mejor. Es por eso que empezamos a tener este tipo de actividades en el deporte y con grandes figuras. No nos asociamos con sponsorships, ni alineándonos con el deportista para que salga una foto, campaña o lanzar productos, sino los hacemos socios, que sean parte de la organización, de la marca. Los atletas han hecho muchas preguntas, nos conocen y vienen a las instalaciones. Tenemos contratos de utilización de imagen con nuestros deportistas, ligas o clubes como un patrocinio normal, pero somos también una puerta de acceso al mundo del emprendimiento, las empresas en México o Latinoamérica", señala el Director de Marketing y Crecimiento de Kavak.