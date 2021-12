Al margen de los temores que está provocando la variante Ómicron alrededor del mundo, la pandemia continúa afectando en su forma ‘tradicional’ a diversos clubes, ligas y atletas de primera categoría. El aplazamiento de partidos y el regreso a protocolos sanitarios estrictos está volviendo a ser la noticia más constante dentro del escenario deportivo global.

Dentro de los equipos élite del mundo, Real Madrid anunció un total de seis positivos a Covid-19 en los últimos tres días, de los cuales cinco son jugadores: el mediocampista ganador del Balón de Oro en 2018, Luka Modric, el defensor Marcelo, el guardameta Andriy Lunin y los atacantes Gareth Bale, Marco Asensio y Rodrygo, además del asistente técnico, Davide Ancelotti (hijo del entrenador, Carlo Ancelotti).

A pesar de ello, el conjunto merengue no anunció un aplazamiento de su partido del fin de semana contra el Cádiz, que será su penúltimo juego de 2021. Según los protocolos de LaLiga, el club debe contar con al menos 13 jugadores disponibles para el encuentro, con un mínimo de cinco del primer equipo, siendo uno de ellos el portero. Además, tratándose de personas vacunadas, los afectados podrán volver a jugar en cuanto vuelvan a dar negativo en las pruebas.

Otro club ‘grande’ que atraviesa las dificultades del covid es el Chelsea, de la Premier League, que reportó cuatro positivos en su primer equipo: el seleccionado de Bélgica, Romelu Lukaku; el seleccionado alemán, Timo Werner; así como los ingleses Ben Chilwell y Callum Hudson-Odoi. Los futbolistas se quedaron fuera de la convocatoria contra el Everton del jueves y fueron sometidos a un aislamiento de al menos 10 días.

En general, la Premier League ha sufrido un duro revés en este cierre de año, teniendo que cancelar cinco partidos en la última semana, correspondientes a los duelos entre Tottenham-Brighton, Burnley-Watford, Brentford-Manchester United, Leicester City-Tottenham y Manchester United-Brighton.

“Leicester City puede confirmar que la dirección de la Premier League decidió aplazar el encuentro de este jueves contra el Tottenham, pues el club ya no tiene suficientes jugadores del primer equipo capacitados para disputar el partido”, informó el club de los Foxes, mientras que la organización de la Premier señaló que “el Manchester United sigue sufriendo una epidemia de casos de covid en su plantilla, lo que no les permite alinear un equipo para el partido programado en Old Trafford (contra Brighton)”.

Otros deportes también han confirmado la persistencia de casos. En la Fórmula 1, que recién concluyó el 12 de diciembre, se dio a conocer el positivo del piloto monegasco Charles LeClerc. El corredor de la escudería Ferrari fue detectado en una prueba después del último Gran Premio, en Abu Dabi, y se enfermó por segunda vez tras haber contraído el virus en enero.

También justo unas horas antes del Gran Premio de Emiratos Árabes Unidos, el piloto ruso Nikkita Mazepin, de la escudería Haas, tuvo que ausentarse de la carrera por dar positivo. Este año también dieron positivo el francés Pierre Gasly y el finlandés Kimi Raikkönen, mientras que en 2020 se habían visto afectados el canadiense Lance Stroll, el mexicano Sergio Pérez y el británico Lewis Hamilton.

En la NBA, por su parte, un nuevo brote ha golpeado a Los Ángeles Lakers, quienes tuvieron que poner en su lista de protocolo covid a cinco jugadores, que no realizaron el viaje a Minnesota para el duelo ante los Timberwolves del viernes. Los afectados son Malik Monk, Dwight Howard, Talen Horton-Tucker, Avery Bradley y, el último, la estrella Russell Westbrook.

La situación actual más los peligros por la variante ómicron han obligado a las instituciones a replantear sus protocolos sanitarios. En la NFL, por ejemplo, una fuente cercana le dijo a AP que la liga y el sindicato de jugadores discuten tres aspectos principales a mejorar: los protocolos de pruebas, parámetros para que los jugadores asintomáticos que han dado positivo vuelvan más pronto y mensajes para alentar a que los agremiados se apliquen la vacuna de refuerzo.

Para el jefe médico de la liga, Allen Sills, lo que pasa con la variante ómicron “es una nueva fase de la pandemia” que, visualiza, “se convertirá en la dominante de Estados Unidos” próximamente. Solo entre el lunes y martes de esta semana, la liga dio a conocer un total de 88 contagios y equipos como los Cleveland Browns fueron de los más afectados al tener a 18 jugadores en su lista fuera por covid.

“Hemos planteado esto durante los últimos dos años, es un reto. Las cosas que nos volvieron exitosos fueron, en primer lugar, privilegiar la seguridad. En segundo, que hemos estado dispuestos a adaptarnos en todo momento. Queda claro que, incluso en el último par de semanas (empezó la semana 15 de 17), los cambios son muy significativos. Todo es muy diferente que antes, y creo que eso exige modificaciones en nuestros protocolos en general. Estamos trabajando en eso con el sindicato de jugadores”, señaló Roger Goodell, comisionado de la NFL.

Entre los cambios inmediatos que ordenó la liga está el que todos los jugadores, entrenadores y personal deberán cubrirse permanentemente el rostro, independientemente de su estado de vacunación, y todas las reuniones de los equipos tendrán que llevarse a cabo al aire libre o manteniendo la suficiente distancia. Tampoco se permitirá que los jugadores cenen en grupo ni que reciban visitas externas durante los viajes, además de que se “alentará enérgicamente” a los jugadores a recibir vacunas de refuerzo, aunque sin imponerles la medida.

Por su parte, la Copa Africana de Naciones (CAN), que se tiene planeada del 9 de enero al 6 de febrero, recibió una advertencia de la Asociación Europa de Clubes (ECA) para no prestar a sus jugadores al torneo ante la falta de protocolos sanitarios exigentes por parte de los organizadores africanos.

“La Confederación Africana (CAF) aún no ha activado un protocolo para el torneo y en su ausencia los clubes no cederán jugadores a sus selecciones nacionales. Además, para algunas ligas como Francia e Inglaterra, la superposición de partidos a principios de enero con la convocatoria a partir del 27 de diciembre es incontrolable”, destacó la ECA.

La CAF y el comité organizador de la CAN 2022, dirigido por autoridades del país anfitrión, Camerún, respondieron con una serie de medidas pero para los aficionados, que incluyen el que no podrán acceder a los estadios si no están vacunados con la pauta completa y presentan un test PCR negativo en las últimas 72 horas o una prueba de antígenos negativa de al menos 24 horas. Sin embargo, no publicaron nada respecto al cuidado de los jugadores y staff de las 24 selecciones participantes.