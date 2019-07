Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, se negó a pronunciarse sobre las investigaciones por corrupción al interior de la institución, debido a que “las indagatorias se encuentran en marcha”.

Durante su comparecencia ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, la exvelocista mencionó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene abiertos cuatro expedientes por posibles actos de corrupción en la Conade sobre asuntos que se relacionan con el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar); sobre las becas; una presunta usurpación de funciones de personas que se ostentaron como funcionarios de la Conade sin serlo, y un probable conflicto de intereses entre funcionarios públicos de la Conade y empresas privadas.

“Estas cuatro investigaciones me impiden hablar y profundizar en el tema del fondo para el alto rendimiento, dado que este es un poder más en nuestro sistema y cualquier argumentación podría tomarse como parte de la investigación, por lo que me veré impedida en poder profundizar sobre el tema”, indicó.

Guevara mencionó que, una vez que la SFP decida si avanzan las investigaciones, será una prerrogativa de los legisladores pedir información sobre el tema, ya sea a la misma SFP o vía transparencia.

“Soy la primera interesada en que se investiguen los hechos que se han referido en los medios de comunicación en días pasados. Cualquier acto de omisión podría constituir una falta, en especial en lo personal también. No estamos en ningún momento en un acto de solapar o de acompañar cualquier acto de corrupción si fuese el caso”, aseguró.

En referencia a las becas, que han sido vituperadas por deportistas mediante redes sociales por considerar que hay favoritismo en ellas y que los montos que se otorgan son insuficientes, la titular de la Conade mencionó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades.

“Hago hincapié, no han sido reducciones, han sido ajustes. Lo hemos hecho en función de que se encuentran tres auditorías abiertas por parte de la ASF, las cuales señalaron a la Conade que tenía que proporcionar los expedientes de deportistas, cosa que no encontramos, que no se comprobó la evidencia de los recursos y que no se aplicó la evaluación técnico metodológica para la dictaminación y a viabilidad de solicitudes de apoyo.

“Conade deberá de implementar mecanismos de control para disponer de los expedientes de los beneficiarios de las medidas de becas. Eso fue lo que desató un malestar en redes por los atletas. No es un criterio personal, no es una indicación de la actual administración, es una solicitud expresa que hizo la ASF, que se tenía que empezar a llevar a cabo la documentación y la elaboración de estos expedientes”, expuso.

En este sentido, Guevara mencionó que tras una revisión se encontraron irregularidades en la Conade, como asignación de becas por perspectiva, “esto significa por criterios personales. Éstas se caracterizaron por asignar montos de 3,000 hasta 7,000 pesos en función de la subjetividad de los metodólogos a cargo”.

“Cuando se tomó posesión del cargo (en diciembre pasado), se revisaron 1,669 expedientes recibidos por la Subdirección de Becas, que entregaba sus funciones, en donde se encontró un total de 348 deportistas becados por perspectiva, los cuales no tienen resultados deportivos ni se justificaba tampoco su permanencia.

“El monto de estos deportistas becados asciende a 1 millón 393,500 pesos mensuales, lo que se traduce al año en 16 millones 722,000 pesos”, destacó.

Por su parte, los legisladores cuestionaron a la titular de la Conade sobre temas como su preparación para desenvolverse en el cargo, un presunto favoritismo de su parte para la asignación de becas, y las posibles irregularidades cometidas por personal cercano a Guevara.

“Encuentro Social no está aquí para lincharla (...) pero tiene que transparentar estas acusaciones severas”, dijo la diputada María Rosete, del extinto Partido Encuentro Social.