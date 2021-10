El 2021 ya es el mejor año en la trayectoria de Checo Pérez. El piloto jalisciense ganó el tercer lugar del Gran Premio de Turquía durante este fin de semana y alcanzó 135 unidades, lo que significa su puntaje más alto en sus 11 años de competir dentro de la Fórmula 1. Antes de esto, su registro récord era de 125 en la temporada 2020, cuando competía para Racing Point.

Además, el tercer lugar en Turquía representó el regreso de Checo Pérez al podio después de nueve carreras en las que había terminado entre el lugar 19 y 4. Checo y Max Verstappen le dieron a Red Bull su segunda aparición conjunta entre los primeros tres lugares haciendo el 2-3, pues el neerlandés fue segundo.

“¡Por fin!”, fueron las primeras palabras de Sergio Pérez al concluir la décimo sexta carrera de la temporada, en la que anhelaba su regreso al podio.

Fue una carrera muy intensa, sobre todo por la pelea que tuve con Lewis (Hamilton). Es de esas carreras en las que hay que tener paciencia, esperar y administrar los neumáticos. No sabíamos qué pasaba con los neumáticos”, agregó.

Aún faltan seis circuitos para concluir la temporada 2021 (Estados Unidos, México, Brasil, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos), pero Pérez ya suma 135 unidades. Sus mejores récords habían sido los ya mencionados 125 puntos en 2020, 101 en 2016 y 100 en 2017, aunque cabe recordar que el año pasado el mexicano terminó como cuarto lugar del Mundial de Pilotos y por ahora se mantiene en quinto por detrás de Max Verstappen (Red Bull/262.5), Lewis Hamilton (Mercedes/256.5), Valtteri Bottas (Mercedes/177) y Lando Norris (McLaren/145).

Gran resultado para el equipo en una pista que nos desfavorecía mucho ante Mercedes! ¡Contento de regresar al podium! ¡Buen trabajo equipo, a cerrar con todo las últimas 6!#TurkishGP ��@snapper_thommo pic.twitter.com/WrZxwJaOML — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 10, 2021

También en este 2021 el mexicano ha igualado su mejor registro de podios al subir en tres ocasiones en Azerbaiyán (primero), Francia y Turquía (tercero en ambos), la misma cantidad que logró en 2012 al ser ganador en Malasia, Italia (segundo) y en Canadá (tercero).

Uno de los momentos más importantes para la victoria del mexicano fue durante la vuelta 35 (de 58), cuando compitió directamente con el heptacampeón mundial, Lewis Hamilton, bloqueando su salida en las curvas hasta superarlo. Al final, el británico terminó en quinto lugar, su peor posición desde la fecha 6, cuando terminó en décimo quinto en Azerbaiyán.

“Trataré a Lewis como a cualquier otro rival, quiero hacer el mejor trabajo posible para mí y no se lo pondré fácil a nadie. Espero que no me atrape y progrese lo suficiente al principio de la carrera como para poder estar con los líderes”, había declarado el mexicano sobre su rivalidad con el británico, pues sabía que al bloquearlo permitiría a su compañero, Verstappen, competir por el primer lugar con mayor soltura.

Checo Pérez y Hamilton son dos de los pilotos más longevos de la actualidad en Fórmula 1. Empezaron a competir juntos en 2011 y tras el Gran Premio de Turquía esta fue la décima ocasión que el mexicano termina por delante del británico en la clasificación.

En 11 temporadas de competencia, 2021 es apenas la segunda en la que Checo supera a Lewis en al menos tres carreras, un récord que solo había logrado en 2013. En este año, Pérez terminó por delante de Hamilton en Mónaco (4º contra 7º), en Azerbaiyán (1º contra 15º) y ahora en Turquía (3º contra 5º).

Con este bloqueo del mexicano, Verstappen se mantiene como líder general del Mundial de Pilotos con 262.5 unidades, aunque apenas con seis más que Hamilton. En total, van tres carreras consecutivas en las que el neerlandés ocupa la cima, luego de recuperarla tras el Gran Premio de Países Bajos el 5 de septiembre.

Sin embargo, la punta del Mundial de Constructores sigue siendo para Mercedes gracias al triunfo de Bottas en Turquía, que además fue su primer lugar dentro de esta temporada. El finlandés solo había alcanzado el segundo lugar como máximo en el Gran Premio de Austria (fecha 9), pero ahora, tras el quinto lugar de Hamilton, ayudó a su equipo a mantener el liderato con 433.5 puntos, doblando la diferencia de 18 a 36 unidades con Red Bull respecto a la carrera anterior.

Después de 15 campeonatos disputados en Europa (solo la fecha 1 fue en Bahréin), la Fórmula 1 cambiará de continente para iniciar su gira de tres series en América: el 24 de octubre en Estados Unidos, el 7 de noviembre en México y el 14 de noviembre en Brasil. Por su parte, las últimas tres de la temporada serán en Medio Oriente del 21 de noviembre al 12 de diciembre.

kg