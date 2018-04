El principal objetivo de Toronto FC es ser considerado el mejor equipo de la Major League Soccer (MLS) y para lograrlo han ido paso a paso. Por ejemplo, son los vigentes campeones del torneo y buscarán convertirse en el primer club de la MLS en participar en un Mundial de Clubes, para ello deben ganar la Concachampions.

En México, los medios de comunicación dieron amplia difusión a las declaraciones de Miguel Herrera sobre el nivel de la liga estadounidense y sus deseos de ser mejor que la Liga MX, pero en Canadá tuvieron poco impacto. “Toronto está motivado por el deseo de ser el mejor club de la historia de la MLS”, dice David Shoalts, periodista de The Globe and Mail. Las críticas de Miguel Herrera pasaron inadvertidas y el equipo canadiense piensa más en otras cosas que en una guerra de frases.

Es verdad, el futbol en Canadá ni siquiera figura como una de las opciones más importantes y populares del deporte. El hockey sobre hielo durante el invierno y el lacrosse en verano son los deportes oficiales del país, además del beisbol y el futbol americano. De 36.1 millones de habitantes, sólo 866,000 personas practican futbol de acuerdo con el reporte BIG Cout de la FIFA. Estas cifras hablan apenas de 2.39% de deportistas que optan por el futbol. Así que de cada 100 personas, sólo dos deciden irse por el soccer.

Toronto FC ha sido protagonista en la MLS en los últimos años, un título y un subtítulo, y a nivel regional en la Concachampions, ya eliminaron este año al equipo con la plantilla más valorada (Tigres) y se alistan por sacar a otro de los equipos más importantes en la historia de Concacaf: el América.

“La Liga MX no compite con la MLS, sino con ligas europeas (...) la MLS quiere alcanzar a la Liga MX”, fueron declaraciones que dieron más revuelo en medios mexicanos que en canadienses.

Julio César Pérez, periodista mexicano, quien trabaja como freelance en distintos medios canadienses, aseguró que la conferencia de Herrera previo al partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf no tuvo eco en aquel país. Julio mencionó que al ser el deporte “menos popular”, y con el inicio de las eliminatorias de hockey y del beisbol de grandes ligas, “apenas se le dio espacio a la llegada de las Águilas a Toronto”.

“Herrera y sus entrenadores no se ayudaron con la confrontación en el túnel en el medio tiempo esta semana. Toronto parecía muy motivado en la segunda mitad después de eso”, agregó el colaborador de The Globe and Mail, David Shoalts.

Toronto FC tiene 13 años de existencia, seis campeonatos en la Liga canadiense y uno en la MLS, trofeo que lo acredita como el vigente campeón. Estos antecedentes y poder contar con figuras como Michael Bradley, Jozy Altidore y el italiano Sebastian Giovinco permiten generar interés de sus fanáticos y a nivel regional (Concacaf) ya es uno de los clubes más reconocidos.

América recibirá este martes a Toronto en el Azteca con una desventaja de 3-1 tras el partido de ida.

