Carlos Alcaraz es el niño maravilla que deslumbra al mundo del tenis. Con 18 años recién cumplidos (el 5 de mayo), el español ya se metió entre los 16 mejores de Roland Garros 2021 y, con ese logro, igualó marcas históricas que solo habían logrado figuras de la talla de Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Su primera hazaña ocurrió el lunes, cuando superó a su compatriota Bernabé Zapata Miralles en la primera ronda del torneo parisino (6-3, 2-6, 6-1, 7-6). Con este triunfo, se convirtió en el tenista más joven en ganar un partido en Roland Garros desde que Djokovic lo hiciera, también con 18 años, en 2005.

Pero Alcaraz no se detiene. El jueves derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili y empató dos récords más:

El del tenista más joven en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam, desde Rafael Nadal en 2004 (17 años y 243 días), y el del más joven en llegar también a la tercera ronda pero específicamente de Roland Garros, desde Andrei Medveded en 1992 (17 años y 281 días). Su próximo partido será el sábado contra el alemán Jan-Lennard Struff.

“Esto significa que estoy haciendo las cosas bien con mi equipo. Estoy muy concentrado, haciendo las cosas bien y centrándome en lo que tenía mejorar. Esto me da mucha motivación para seguir entrenando y mejorando y también me da motivación para el siguiente partido”, destacó Alcaraz tras el partido.

Debutó como profesional en 2018, apenas a sus 15 años, y en su historial apenas tiene un balance de 10 victorias contra nueve derrotas. Suma siete títulos: tres de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y cuatro más de tipo challenger.

A pesar de esa corta trayectoria, es el tenista más joven de la actualidad ubicado en el Top 100 (ranking 94 a partir del 24 de mayo) y acumula poco más de 204,000 dólares en premios.

“Estoy afrontando los partidos de manera muy serena y muy seguro de mí mismo. Al final, estoy mejorando lo que no venía haciendo bien en otros torneos y mejorando mi actitud. Y me siento muy orgulloso y me sorprende de haberlo conseguido tan rápido”.

Carlos Alcaraz se ha unido al Big 3 del tenis masculino, compuesto por Nadal, Djokovic y Federer, para encarar la tercera ronda de Roland Garros a partir del fin de semana. Es un avance abismal en comparación con su debut en el torneo parisino en 2020, cuando se quedó en la ronda de Qualy 1.

De ganar el próximo sábado, se enfrentaría al vencedor del duelo entre el argentino Diego Schwartzman (No. 10 del ranking) y el alemán Philipp Kohlschreiber (No. 74), por la cuarta ronda del Grand Slam.

Otras figuras aún con vida en Roland Garros 2021 son Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Kei Nishikori, Jannik Sinner y Matteo Berretini.

