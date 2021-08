Abraham Ancer ya no es más un ‘caballo negro’ dentro del golf mundial. A sus 30 años de edad y casi ocho dentro del profesionalismo, se ha convertido en una realidad que atraviesa por sus mejores golpes deportivos y comerciales.

En la actual temporada 2020-21 el tamaulipeco ganó su primer torneo del PGA Tour, el St. Jude Invitational (el 8 de agosto), y con ello aseguró su clasificación a los playoffs en sexto lugar. El mérito no solo es histórico para él, sino para la región, pues es la primera vez que un latinoamericano termina la fase regular del PGA Tour dentro del top 10 desde que se cambió el formato en 2007.

En el lado comercial, firmó acuerdos con Telcel en diciembre y con RSM Global en enero, mientras que desde 2019 ya lo había hecho también con la marca japonesa de palos de golf, Miura. De acuerdo con información obtenida por este diario, gracias a su alto rendimiento, un patrocinio para Abraham Ancer se estima entre 250,000 y 500,000 dólares de ingresos al año.

Sin embargo, desde años anteriores, el golfista nacido en McAllen, Texas (crecido en Reynosa) ya sabía gestionar su marca fuera del deporte: en 2019 lanzó su marca de tequila, ‘Flecha Azul’, junto a su socio Aarón Márquez. También es cofundador de la tienda de ropa para golf, Black Quail Apparel, en asociación con Sebastián Muñoz, Roberto Díaz y Max McGreevy. Pero los triunfos en 2021 tienen un plus.

“Definitivamente fue mucha paciencia. Fue algo muy loco, no esperaba este resultado. Hice lo suficiente en otros eventos para ganar y simplemente no salió como quería, así que me mantuve paciente, no cambié nada", mencionó Ancer tras su victoria en St. Jude, que había buscado desde su debut en 2013.

Junto al español Jon Rahm (quinto lugar) y el sudafricano Louis Oosthuizen (8o), son los únicos no estadounidenses entre los 10 principales candidatos al título del FedEx Tour 2021. En total avanzaron 125 golfistas a playoffs, de los cuales solo otros cinco son latinoamericanos: Joaquín Niemann (Chile/18), Carlos Ortiz (México/37), Emiliano Grillo (Argentina/47), Jhonattan Vegas (Venezuela/49) y Sebastián Muñoz (Colombia/62).

Los playoffs se juegan del 19 de agosto al 5 de septiembre, pero la temporada de Ancer le ha confirmado como un golfista top por más factores. También en este verano alcanzó su mejor ranking mundial (11) y ganó una plaza olímpica para México en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Abraham es un talento increíble en el PGA Tour y su presencia en el campo lo convirtió en una consideración natural para el Team RSM, pero lo que es aún más importante es lo que representa. Sus valores reflejan fuertemente nuestra cultura: respeto, integridad, trabajo en equipo, excelencia y administración. Su pasión por la familia, retribuir a la comunidad y esforzarse por lograr lo mejor de sí mismo todos los días fueron los factores clave que nos llevaron a invitarlo a unirse”, mencionó a El Economista, Terri Andrews, vocero de RSM Global en Estados Unidos.

RSM es una red global de firmas independientes de auditoría, impuestos y consultoría que cuenta con más de 48,000 colaboradores en más de 120 países, y además de Abraham Ancer, patrocina a otros seis golfistas: Zach Johnson, Chris Kirk, Davis Love III y Dru Love en el PGA Tour, así como Hinrich Arkenau y Andy Sullivan en la gira europea.

Fuentes cercanas al PGA Tour mencionan que una cifra mínima para patrocinar a un golfista de la categoría de Ancer ronda los 100,000 dólares al año, con bonos que van desde otros 100,000 hasta 250,000 por ganar un Major, un logro que aún sigue en la órbita del mexicano.

“Es un gran orgullo y satisfacción poder impulsar el talento de los deportistas más destacados del país, quienes desde sus inicios han demostrado la capacidad y el compromiso por seguir desarrollándose. Nuestra meta es continuar fomentando la educación deportiva y que las nuevas generaciones encuentren en el deporte una forma de crecimiento personal y profesional”, dijo a este diario, Tania Meléndez García, encargada de Relaciones Públicas y Comunicación de Telcel.

En la última década, esta marca también ha concretado acuerdos de patrocinio en otras disciplinas como el automovilismo, con Sergio Pérez, Guillermo Rojas, Daniel Suárez y Benito Guerra, así como el tenis con Gerardo López Villaseñor y en el golf con Ancer y Gabriela López, quien fue la abanderada de México en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Telcel ha participado en otras ocasiones como patrocinador de torneos de golf, de esta manera se ha logrado tener un mayor acercamiento con clientes corporativos, sin embargo, lo principal es impulsar el talento mexicano y el desarrollo del deporte en lo general, por ello respaldamos diversas disciplinas. Lo importante para Telcel es que Abraham se enfoque completamente a su juego y siga avanzando. Conforme vayamos llegando al cuarto trimestre del año, compartiremos el plan de trabajo que tenemos con él”, señaló la marca.

Por parte de RSM Global, Terri Andrews explica que visualizan “una relación larga” con el golfista mexicano ya que, además de sus triunfos deportivos, hay cinco características particulares que comparten como embajador de marca: “ser un pensador solidario, curioso, valiente, colaborativo y crítico”.

¿Cuáles son los objetivos principales de RSM con Abraham a nivel global, en México y en Estados Unidos?

“Tenemos varios: aprovechar nuestra relación para mejorar nuestras comunidades, retribuir de una manera que ayude a las familias y a los jóvenes mientras construimos a los líderes del mercado intermedio de mañana; proporcionar una plataforma para que Abraham continúe expandiendo su marca de manera alineada con sus objetivos y valores; y expandir la marca RSM a través de una mayor conciencia”, respondió a este diario, Andy Bosman, jefe de marketing de RSM.

En toda su carrera, Abraham Ancer ha disputado 121 torneos, terminando 20 veces en el top 10, cuatro veces en segundo lugar, con una victoria internacional y una en el PGA Tour. Sus premios hasta el momento son de 12.98 millones de dólares, aunque solo en la temporada 2020-21, gracias a sus patrocinios con Miura, RSM y Telcel, podría embolsarse entre 300,000 o un millón y medio más.

Su último resultado en los playoffs del FedEx Tour fue el puesto 18 en 2020, mientras que en 2019 terminó en 21 y en 2018 en el puesto 60. Ahora su expectativa es mucho más alta: “Estoy en una buena posición de seguir jugando bien y tener una oportunidad de levantar la copa”, mencionó antes de iniciar la recta final.

