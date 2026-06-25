De terapeuta a colega: Los principales usos de la IA Generativa en 2026

La terapia y compañía emocional se mantiene como el principal uso de la inteligencia artificial generativa en 2026, conservando el primer lugar que ya ocupaba en 2025.

El dato refleja que muchas personas continúan recurriendo a estas herramientas para conversar, recibir apoyo emocional y afrontar situaciones cotidianas, de acuerdo con información de Harvard Business Review.

El segundo puesto es ocupado por la solución de problemas, que escaló desde la posición 16 registrada el año anterior. En tercer lugar aparece diversión y entretenimiento, una categoría que también ganó relevancia al subir desde el séptimo lugar, mostrando que la IA se consolida como una herramienta para actividades recreativas además de las productivas.

Entre los cambios más llamativos destaca la entrada de nuevos usos al ranking. La creación de contenido de “fanfiction” aparece directamente en la cuarta posición, mientras que la operación de agentes autónomos se coloca en el sexto lugar.

Ambos casos no figuraban dentro de los 100 principales usos reportados en 2025.

La IA también fortalece su presencia en entornos laborales y técnico; el uso técnico de software ocupa la quinta posición, mientras que el de colega de trabajo se sitúa en el octavo lugar.

Estos resultados sugieren que cada vez más usuarios utilizan sistemas de IA como apoyo para tareas profesionales, colaboración y resolución de retos técnicos.

El listado muestra además la aparición de usos poco convencionales, como astrología y lectura del tarot, que alcanza la novena posición, y consejos en general, que cierra el top 10.