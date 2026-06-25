Corte Suprema de EU da la razón a Trump en caso de tramitación de solicitudes de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció el jueves a favor del presidente Donald Trump en su defensa de la autoridad del Gobierno para rechazar a los solicitantes de asilo cuando las autoridades consideren que los pasos fronterizos con México están demasiado saturados para gestionar más pedidos.

El tribunal, en un fallo con 6 votos a favor y 3 en contra impulsado por sus magistrados conservadores, anuló la resolución de un tribunal inferior que consideraba que la política violaba la ley federal. El Gobierno ha dicho que podría intentar reactivar la política, conocida como "metering" (dosificación), después de que fue abandonada por el predecesor demócrata de Trump, Joe Biden.

La política de "metering" permitía a los funcionarios de inmigración estadounidenses detener a los solicitantes de asilo en la frontera y negarse indefinidamente a tramitar sus solicitudes. Se trata de una medida distinta de la política generalizada de denegar la entrada que Trump anunció tras volver a la presidencia el año pasado, la cual también se enfrenta a un recurso judicial en curso.

Según la legislación estadounidense, un migrante que "llega a Estados Unidos" puede solicitar asilo y debe ser inspeccionado por un funcionario federal de inmigración. La cuestión jurídica en el caso actual es si se puede considerar que los solicitantes de asilo que son detenidos en el lado mexicano de la frontera han llegado a Estados Unidos.

Los funcionarios de inmigración estadounidenses comenzaron a rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera en 2016, bajo el mandato del expresidente demócrata Barack Obama, en medio de una oleada migratoria.

La medida de control de entradas se formalizó en 2018, durante el primer mandato de Trump, y autorizó a los funcionarios fronterizos a denegar la tramitación de las solicitudes de asilo cuando el Gobierno decidiera que no podía gestionar peticiones adicionales. Biden derogó la política en 2021.

El actual Gobierno ha dicho que probablemente reanudaría la medida "tan pronto como las nuevas condiciones fronterizas justificaran esa medida", sin dar más detalles.