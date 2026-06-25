Acciones mundiales de chips se disparan tras espectaculares resultados de Micron

Las acciones de las empresas de semiconductores se disparaban el jueves a nivel mundial después de que los espectaculares resultados de Micron Technology reavivaran el repunte impulsado por la inteligencia artificial, a medida que los inversores ganan confianza en la persistente demanda y la reducción de la oferta.

Micron, uno de los principales proveedores de chips de IA de Nvidia, junto con los fabricantes surcoreanos, se disparaba más de un 17%, hasta alcanzar un máximo histórico, tras pronosticar unos beneficios y unos ingresos trimestrales muy por encima de las expectativas.

La empresa, cuyas acciones han más que triplicado su valor en lo que va de año, también señaló que sus clientes habían comprometido 22,000 millones de dólares para asegurarse el suministro de chips de memoria, lo que pone de relieve cómo la demanda impulsada por la IA está tensando el mercado.

La acción sumaba unos 189,000 millones de dólares de valor de mercado a un precio de 1,216.8 dólares, elevando su capitalización total de mercado a 1,39 billones de dólares. Además, superó brevemente las valoraciones de mercado de Meta Platforms y Tesla.

Otras acciones de fabricantes de chips que cotizan en Estados Unidos también subían: Western Digital ganaba un 5,6%; SanDisk se disparaba más de un 15%; y Seagate Technology mejoraba un 6,7%. El índice Philadelphia SE Semiconductor Index avanzaba un 1,9%.

"En lo que respecta al mercado en general, esto repercute en la cadena de suministro de la IA, donde la memoria ha sido motivo de inquietud", afirmó Ben Barringer, director de investigación tecnológica de Quilter Cheviot.

"Una mayor visibilidad de la oferta y la continua escasez respaldan los precios en todo el ecosistema, lo que debería contribuir en cierta medida a disipar la reciente inquietud en torno al sector tecnológico", agregó.

Sin embargo, el repunte se moderaba en otras acciones relacionadas con los chips. Los valores cotizados en Estados Unidos de Arm Holdings y Marvell caían más de un 2% cada una en una jornada de cotización volátil. Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, perdía un 2,3%.

El diseñador de semiconductores Qualcomm sumaba un 3.8% tras anunciar que espera generar 15,000 millones de dólares en ventas procedentes de su negocio de centros de datos para 2029, a medida que se diversifica más allá de sus chips para móviles, su actividad principal.

Las acciones tecnológicas mundiales cayeron esta semana y los valores de los fabricantes de chips estadounidenses retrocedieron desde máximos históricos, ya que los inversores reevaluaron las elevadas valoraciones y se preguntaron con qué rapidez se traduciría en beneficios el elevado gasto en infraestructura de centros de datos.

Micron, proveedor clave de procesadores de IA de Nvidia y único fabricante estadounidense de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM), dijo que la demanda sigue superando por mucho a la oferta, lo que le permite a ella y sus rivales SK Hynix y Samsung Electronics aplicar un sobreprecio.

Los analistas de D.A. Davidson señalaron que Micron entró en "una nueva era" caracterizada por una visibilidad sin precedentes y un ciclo de la memoria que "está lejos de haber terminado". Elevaron el precio objetivo de la acción a un máximo de 2,000 dólares en Wall Street, casi el doble de su último cierre de 1,048.51 dólares.

En Europa, el fabricante holandés de equipos para chips ASML, la empresa más valiosa de la región, subía un 2.6% tras dos días de fuertes pérdidas provocadas por la recogida de beneficios de los inversores tras un alza récord.

Infineon, STMicroelectronics y ASM International mejoraban entre un 1.9% y un 2.3%, lo que contribuía a proporcionar el principal apoyo a los índices de referencia. El índice tecnológico general de Europa ganaba un 0.5 por ciento.

En Asia, los gigantes surcoreanos del sector de los chips, SK Hynix y Samsung Electronics, cerraron al alza con un 13% y un 5.3%, respectivamente.

"Esperamos que las condiciones de escasez persistan más allá del año 2027", afirmó el presidente ejecutivo de Micron, Sanjay Mehrotra, señalando la fuerte demanda y las limitaciones estructurales de la oferta.

Los analistas de J.P. Morgan señalaron que el giro de la empresa hacia acuerdos plurianuales con los clientes está transformando "de forma fundamental" su modelo de negocio y respaldando un perfil de beneficios más duradero.

J.P. Morgan señaló que ve pocos indicios de caída de la demanda, añadió que la escasez de oferta debería persistir y recomendó a los inversores "aprovechar cualquier declive para comprar", al tiempo que mantenía una posición de sobreponderación en Corea del Sur.

"La escasez de memoria se vio provocada por la explosiva necesidad de infraestructura para fábricas de IA (...) y creemos que el papel de la memoria como activo estratégico en la Inteligencia Artificial General sigue siendo el mismo", afirmaron los analistas del banco estadounidense.

SK Hynix también anunció el miércoles que tiene previsto recaudar hasta 29,400 millones de dólares mediante su salida a bolsa en Estados Unidos, impulsando las expectativas de los inversores de que se reduzca la diferencia de valoración entre el fabricante de chips y su rival estadounidense Micron.