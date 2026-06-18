México usa más IA que el promedio mundial, pero sigue lejos de las economías líderes

México superó el promedio mundial de adopción de inteligencia artificial generativa (IA) durante el primer trimestre de 2026, aunque todavía se mantiene lejos de las economías que encabezan el uso de esta tecnología.

El país alcanzó una adopción de 20.1% entre la población en edad laboral, de acuerdo con el reporte Global AI Diffusion Q1 2026 Trends and Insights, elaborado por el Microsoft AI Economy Institute. La cifra equivale a que una de cada cinco personas de entre 15 y 64 años utilizó algún producto de IA generativa durante el periodo analizado.

La medición coloca a México por encima del promedio mundial, que llegó a 17.8% en el mismo trimestre. También muestra una aceleración reciente. La adopción nacional pasó de 16.7% en la primera mitad de 2025 a 17.8% en la segunda mitad de ese año y después a 20.1% en el primer trimestre de 2026. El avance más reciente fue de 2.3 puntos porcentuales, superior al crecimiento global de 1.5 puntos.

Brecha con economías líderes

Emiratos Árabes Unidos lideró el índice global con 70.1% de su población en edad laboral utilizando IA. Singapur ocupó la segunda posición, con 63.4 por ciento. Noruega e Irlanda estuvieron cerca de 49 por ciento. Francia superó el 47 por ciento. España y Reino Unido quedaron por encima de 42 por ciento. Estados Unidos llegó a 31.3% y subió del lugar 24 al 21 del ranking.

El informe de Microsoft atribuye parte de la diferencia global a condiciones estructurales como la conectividad, el suministro eléctrico, las capacidades digitales de la población y la posibilidad de incorporar IA en procesos de negocio.

En el primer trimestre de 2026, el Norte Global registró una adopción de 27.5%, frente a 15.4% en el Sur Global, bloque del que forma parte México. La brecha entre ambas regiones llegó a 12.1 puntos porcentuales, después de ubicarse en 10.6 puntos en la segunda mitad de 2025 y en 9.8 puntos en la primera mitad del año pasado.

México figura en una posición intermedia. Está por encima del promedio del Sur Global y supera a economías latinoamericanas como Brasil o Perú. También queda debajo de Colombia, Uruguay, Panamá, Chile y Argentina. La comparación regional muestra que el país ya participa en la expansión de la IA, aunque todavía no destaca como uno de los mercados más avanzados.

Microsoft México presentó los resultados como una señal de integración acelerada de la IA en la vida laboral. La empresa sostuvo que esta tecnología puede ayudar a optimizar operaciones y mejorar decisiones basadas en datos. También ubicó oportunidades en sectores como servicios financieros, salud, educación, manufactura y agro.

Productividad

El punto central para México será transformar el uso creciente de herramientas de IA en capacidades económicas más profundas. La adopción medida por Microsoft identifica usuarios, no necesariamente empresas con procesos automatizados. Tampoco permite saber cuántos trabajadores están usando modelos generativos para rediseñar actividades completas.

El informe global muestra que uno de los impactos más visibles ocurre en el desarrollo de software. Los envíos de código a GitHub crecieron 78% anual en el primer trimestre de 2026. En el mismo periodo se crearon 21.3 millones de nuevos repositorios, un aumento de 45% frente al primer trimestre de 2025. Las solicitudes asociadas con agentes de IA crecieron 28 veces en 10 meses.

En las economías con mayor adopción, la IA ya aparece ligada a la producción de software y a la reducción de tiempos para convertir ideas en aplicaciones funcionales. La ventaja empieza a formarse en empresas capaces de integrar modelos generativos a procesos cotidianos, no solo en trabajadores que los usan de forma aislada.

Microsoft afirma que impulsa una agenda para capacitar a 5 millones de personas en México en habilidades relacionadas con IA. También promueve la certificación de 1,000 participantes en inteligencia artificial y ciberseguridad. El reto es que esa formación alcance a trabajadores y empresas fuera de los núcleos tecnológicos tradicionales.