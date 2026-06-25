México envía equipo militar de rescatistas a Venezuela

Un equipo militar de rescatistas y personal médico de México viaja este jueves a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos del miércoles, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que tras una primera evaluación se determinará el envío de "personal adicional que se requiera para poder ayudar".

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina, en la indicó que buscaría comunicarse con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Sheinbaum detalló que por el momento las autoridades venezolanas pidieron a México apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad.

Los militares mexicanos tienen cinco décadas implementando un plan de rescate a la población civil en caso de desastres. México prestó apoyo a Estados Unidos cuando en 2107 fue golpeado por el huracán Katia.

Ciudad de México ha sido sacudida por poderosos sismos a lo largo de su historia y tras el de 1985 surgieron los grupos civiles conocidos como Los Topos. La organización Topos México informó a la AFP que evalúa las posibilidades para trasladarse a Venezuela.